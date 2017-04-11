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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Nijerya'da 2 Türk vatandaşı kaçırıldı

11 Nisan 2017, Salı 13:00
Nijerya'nın güneyindeki petrol bölgesi Akwa Ibom eyaletinde, iki Türk vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Nijeryalı polis sözcüsü Chukwu Okechukwu, "Onna yerel yönetim bölgesinde, BKS İnşaat Şirketi için çalışan iki Türk vatandaşı Pazar günü Eket şehrindeki otel odalarından kaçırıldı" ifadelerini kullandı.

Polis yetkilileri, kaçırılan iki Türk vatandaşının serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kaçırılma olayının nedeni bilinmezken, ülkede faaliyet gösteren hiçbir grup olayın sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

GENELLİKLE FİDYE TALEP EDİLİYOR

Kaçırılma olaylarının sık sık yaşandığı Nijerya'da bu tip olaylar genelde, silahlı gruplara fidye ödemesi yapılmasının ardından kaçırılanların serbest bırakılmasıyla sonuçlanıyor.

Ocak ayında da Nijerya'da bir Türk öğretmen, Lagos'daki bir okuldan iki okul çalışanı ve 5 öğrenciyle birlikte kaçırılmış, kaçırılan 8 kişi 2 hafta sonra serbest bırakılmıştı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: nijerya
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