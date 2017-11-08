Nijerya'da bir saldırı daha: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü.

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, ülkenin Plateau eyaletinde Riyom köyünde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Tyopev Terna, pazardan dönen köylülerin henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradığını, olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. Saldırganların asker üniforması giydiği öne sürüldü. Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde geçen ay silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 29 kişi ölmüştü. AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.