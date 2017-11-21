Nijerya'da camide intihar saldırısı: 50 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletindeki Mubi bölgesindeki bir camiye intihar saldırısı yapıldı. Saldırıda en az 50 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Nijeryalı polis yetkilileri bir intihar bombacısının caminin içine girerek üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu en az 50 kişinin öldüğünü açıkladı. Sabah namazı için cemaatin camiye geldiği sırada yaşandığı aktarılan saldırı nedeniyle ayrıca çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor. Polis saldırıyı 17 yaşındaki bir gencin gerçekleştirdiğini de belirtti. Vali Muhammed Umar Cibrilla Bindow yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak saldırıyı "Mubi ve eyaletin diğer bölgelerinde zor kazanılan barışı yok etmek isteyen suçluların kötücül eylemi" diye niteledi. Sputnik Türkiye

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