Nijerya'da çatışma

Nijerya'nın kuzeyindeki mülteci kampına, terör örgütü Boko Haram tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklar, 100'e yakın Boko Haram militanının, ülkenin kuzeyinde Borno eyaletindeki mülteci kampına saldırdığını, Nijerya ordusunun saldırganlara karşılık vermesiyle taraflar arasında şiddetli çatışma çıktığını bildirdi. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan Nijerya ordusu da iki gün önce Boko Haram'a düzenlenen hava operasyonunda "yanlışlıkla" söz konusu mülteci kampının ve görevlilerin bulunduğu bölgenin bombalandığını, olayda 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Kamerun sınırına yakın Rann bölgesindeki bombardımanda çok sayıda kişinin öldüğü, bunlar arasında Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar adına çalışan bazı Nijeryalıların da bulunduğu kaydedilmişti. Bu olay Nijerya ordusu tarafından kabul edilen ilk hatalı bombardıman oldu. Ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan Nijeryalılar daha önce de ordunun sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ileri sürmüştü. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.