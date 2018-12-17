Nijerya'da çoban ve çiftçi çatışmalarında 3 bin 600 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, Nijerya'da çoban ve çiftçi çatışmalarında 3 bin 600'den fazla kişi öldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 5 eyaletinde, son 3 yılda çoban ve çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 3 bin 600'den fazla kişi öldü. Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan "Ölüm Hasatı: Çiftçiler ve çobanlar arasında 3 yıldır süren kanlı çatışmalar" başlıklı raporda, çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının, Boko Haram saldırılarında ölenlerden daha fazla olduğu belirtildi. Raporda, Ocak 2016'dan bu yana Adamawa, Benue, Kaduna, Tamara ve Zamfara eyaletlerinde 2 grup arasında çıkan şiddet olaylarında 3 bin 641 kişinin öldüğü kaydedildi. Rapora ilişkin konuşan Nijerya Miyetti Allah Hayvancılık Derneği (MACBAN) Genel Sekreteri Baba Othman Ngelzarma, çoğu zaman yaşanan şiddet olaylarının çoban ya da çiftçilerle ilgili olmadığının altını çizerek, "Birileri çatışmalardan faydalanıyor." dedi. Plateau Çiftçiler Derneği temsilcisi Lawrence Zango ise bölgedeki silahlı kişilerin yerel halktan olmadığına dikkati çekerek, 2 grubun adını kirletmeye çalışan başka bir grup olduğunu ifade etti. Yaşanan çatışmalardan hükümetin sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Zango, olayların arkasındaki kişilerin bulunması ve adalete teslim edilmesi çağrısında da bulundu. AA

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