"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nijerya'da yine silahlı saldırı: 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

13 Haziran 2018, Çarşamba 22:58
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Birnin-Magaji bölgesinde, silahlı bir grubun düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıda yaralananların tedavi altında olduğunu ifade eden Shehu, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Zamfara eyaletinde, iki hafta önce gerçekleşen silahlı saldırıda 26 kişi ölmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

AA

Etiketler: nijerya, saldırı
Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrat gençler #HarbidenYeter diyor

    Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?

    Kazanan K. Kore ve Çin

    Statüko, AKP ile birlikte destekçilerini de teslim aldı

    Hür siyasetin omurgası Demokrat Misyondur

    'Filistin halkına koruma talebi' BM Genel Kurulu'nda oylanacak

    Avrupa Birliği ülkelerine önemli çağrı

    UEFA Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı

    Terör belası... On binlerce insanımız vefat etti... 1.5 trilyon dolar harcama yapıldı...

    Fenerbahçe Doğuş şampiyon oldu

    Diyanet verilerine göre Bayram namazı saatleri...

    Ovit Tüneli'nin açılışı gerçekleşti

    AB'den Yemen çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir

    İsrail'den insanlık dışı bir karar daha!

    Gürcistan'da flaş istifa

    Meral Akşener: Peki bu cebinizden çıkan 2,5 trilyon dolar nereye gitti?

    AYM'den Demirtaş kararı

    Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Adil Öksüz' açıklaması

    Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir buruk bayram daha
    Genel

    Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere…
    Genel

    Statüko, AKP ile birlikte destekçilerini de teslim aldı
    Caner KUTLU

    Şûrâ ve ihlâs
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diyanet ve Risâle-i Nur
    Cevher İLHAN

    “ABD’nin ‘Menbiç hediyesi”nin arka plânı
    Süleyman KÖSMENE

    Mukaddes ay; El-veda!
    Faruk ÇAKIR

    Açık sözlü Putin!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.