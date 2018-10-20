Nijerya'daki şiddet olaylarında ağır bilanço!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında iki grup arasındaki şiddet olaylarında 55 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Kaduna Eyalet Polis sözcüsü Ahmad Abdur-Rahman yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kajuru bölgesinde iki grubun çatıştığını belirtti. Abdur-Rahman, çıkan çatışmada 55 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Abdur-Rahman, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 22 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Abdur-Rahman, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini de açıkladı. Kaduna eyaletinde şubat ayında yaşanan şiddet olaylarında 10 kişi ölmüş, yüzlerce ev ve işyeri kül olmuştu. AA

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