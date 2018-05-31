Nobel Barış Ödüllü İbadi: Yavaşlatılmış soykırıma maruz kalıyorlar

Nobel Barış Ödüllü İranlı hukukçu Şirin İbadi, "İktidardaki partinin lideri olan Ang San Su Çi'nin ve Myanmarlı askeri liderlerin, soykırım suçuyla uluslararası ve tarafsız bir mahkemede yargılanmasını diliyorum" dedi.

Nobel Barış Ödüllü İranlı hukukçu Şirin İbadi, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik işlenen suçların soykırım olduğunu belirterek "Arakanlı Müslümanlar 40 yıldan fazla bir süredir akademisyenlerin tabiriyle yavaşlatılmış soykırıma maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

İbadi şunları söyledi:

"Kuzey İrlandalı insan hakları aktivisti Mairead Maguire ve Yemenli Tevekkul Karman ile Bangladeş sınırına gittik. Orada Mart 2017 ve Ağustos 2018'de Myanmar'dan kaçmadan önce sistematik tecavüze uğrayan veya bunlara şahit olan 100 Arakanlı kadınla görüştüm. Myanmar'ın Kuzey Rakhine'deki ölüm tarlalarında farklı coğrafik ve ailesel geçmişleri olsa da konuştuğumuz kurban ve tanıkların ilk elden anlattıkları korku hikayelerinin bir model oluşturduğunu gördük. Duyduğumuz kanlı detaylardan bahsetmeyeceğim çünkü medyada Myanmar ordusu tarafından kadın, erkek, genç, yaşlı, güçlü, zayıf demeden halka karşı işlenen hayal edilemez insanlık dışı eylemlere ilişkin yeterli detay verildi."

"Su Çi İslamofobiye yenik düştü"

Myanmar ordusunun Budist askerler tarafından oluşturulduğuna dikkati çeken İbadi, geçmişten bu yana İslamofobik bakış açısının devam ettiğini belirterek, "Su Çi de sadece Müslümanların temsilini ortadan kaldıran bir partiye başkanlık ettiği için değil, aynı zamanda 'Myanmar ordusunun ülkeyi İslami terörizme karşı savunuyoruz' söylemini güçlendirdiği için İslamofobiye yenik düştü." diye konuştu.

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara uyguladığı katliama ilişkin ortaya konulan belgelerin kendisi gibi Nobel Barış Ödülü sahibi olan Su Çi tarafından inkar edilmesinin kendisini rahatsız ettiğini kaydeden İbadi şunları kaydetti:

"Bana göre aynı derecede rahatsız edici olan şey, Myanmar ordusunun sistematik ve yaygın tecavüz ve diğer cinsel şiddet eylemlerine ilişkin ortaya konulan güvenilir bulguların Su Çi tarafından reddedilmesiydi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Cinsel Şiddet Özel Elçisi Maurituslu Primila Patten de birçoğu Cox Bazaar kamplarına gitmeyen binlerce Arakanlı kadına karşı Myanmar ordusu tarafından uygulanan sistematik cinsel şiddetin Su Çi tarafından ısrarla inkar edilmesine karşı sert tepki göstermişti. Su Çi, soykırım eylemleri karşısındaki sessizliğin ahlaki ve yasal sorumluluğu da beraberinde getireceğini anlamalıdır."

"Su Çi'nin tarafsız bir mahkemede yargılanmasını diliyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Arakan'da yaşanan katliamları soykırım olarak nitelendirdiğini hatırlatan İbadi, "Ben iktidardaki partinin lideri olan Su Çi'nin ve Myanmar generallerinin, Başkan Emmanuel Macron'un söylediği gibi, soykırım suçuyla uluslararası ve tarafsız bir mahkemede yargılanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği Partisi lideri Su Çi'nin 1990'lı yıllarda ülkesinde baskı altında olduğu dönemlerde kendisine destek verdiğini dile getiren İbadi, "Suu Çi geçmişte ev hapsinde tutulduğunda, protestolar organize ettim ve serbest bırakılması için sesimi yükselttim. Şimdi Su Çi, ülkedeki iktidarı yönetiyor. Ve bir insan hakları aktivisti olan ve yıllarca zorbalığa maruz kalan birinin şimdi sessizliğiyle silahsız masum insanlar üzerindeki vahşeti onaylaması beni şaşırtıyor." dedi.