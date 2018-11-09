Norveç'te şiddetli deprem

Norveç açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Norveç Deprem Merkezi NORSAR, depremin, volkanik Jan Mayen Adası ve Grönland arasında denizde gözlemlendiğini ve büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. Depremde can ya da mal kaybının olmadığı belirtildi. Norveç haber ajansı NTB de volkanik Jan Mayen Adası'nda askerler ve hava tahmini uzmanlarından oluşan 18 kişilik bir ekibin yaşadığını duyurdu. NORSAR, depremden sonra artçı sarsıntıların gözlemlenmesinin beklendiğini bildirirken, tsunami uyarısı vermedi. AA

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