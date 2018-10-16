Norveç'te yerin 50 santimetre altında Viking gemisi bulundu

Norveç’te arkeologlar, ülkenin güneydoğusunda toprak altında Vikinglere ait gemi kalıntısı buldu.

Başkent Oslo'nun güneydoğusundaki Halden kasabasında, radarla yapılan incelemeler sırasında yerin sadece 50 santimetre altında, 20 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen geminin kalıntıları bulundu.

Norveç Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü yaptığı açıklamada, radarla yapılan tarama sırasında yerin 50 santimetre altında bir Viking mezarlığı ve bu mezarlığın bir bölümüne gömülmüş Viking gemisi bulunduğunu duyurdu.

Projeyi yürüten arkeolog Lars Gustavsen, Viking döneminde gemilerin, güç ve itibarı göstermek amacıyla mezarlıkların bir bölümüne gömüldüğünü ifade etti. Gustavsen, geminin omurgasının sağlam göründüğünü söyledi.