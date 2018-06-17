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Norveç ve İsveç'ten yola çıkan 'Gazze'ye Özgürlük Filosu' Paris'te

17 Haziran 2018, Pazar 20:32
İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu"na ait iki tekne, Fransa'nın başkenti Paris'teki Seine Nehri'ne ulaştı.

Fransa-Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) çağrısıyla, aralarında eski bakan ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, birçok siyasetçi, Filistin yanlısı Fransız ve Yahudilerin de bulunduğu bir grup, Fransız makamlarınca Paris'teki Seine Nehri'nde demirlemesine izin verilmeyen "Gazze'ye Özgürlük Filosu"na ait iki teknenin nehirden geçişini düzenlendikleri gösteriyle izledi.

Göstericiler, Filistin bayrakları salladı ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Teknedeki aktivistler ise tekneleri desteklemek için nehrin kıyısında bekleyenleri selamladı.

Eylemcilere seslenen Fransız milletvekili Eric Coquerel, Birleşmiş Milletler'in kararlarına aykırı olmasına rağmen İsrail'in Gazze'de Filistinlileri katletmeye devam etmesinin kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Coquerel, Fransız hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulamamasına tepki göstererek, filoyu desteklemek için burada olduğunu ifade etti.

Filistin'i desteklemeye devam etmeleri gerektiğini söyleyen Coquerel, "Filistin, devlet olarak tanınmadan bölgede barış sağlanamaz." ifadelerini kullandı.

Senatör Ether Benbassa ise yaptığı konuşmada, filoyu desteklemek için burada olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu protesto etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Gösteriye katılan Fransız asıllı Martine Bernard ise Filistin halkını desteklemek ve İsrail'in Filistin'i işgal etmesini protesto etmek için burada toplandıklarını belirterek, "Fransız hükümetinin Filistin konusundaki pozisyonu kabul edilemez." dedi.

Bernard, "İsrail, Filistinlileri katlediyor. Filistin için mücadele etmeye devam edeceğim. Netanyahu bir savaş suçlusudur." ifadelerini kullandı.

Paris'teki Seine Nehri'nden geçen "Gazze'ye Özgürlük Filosu"na ait iki tekne, filo eylemleri kapsamında Lyon'a doğru hareket etti.

Filo, daha önce Fransa'nın La Rochelle limanında demirlenmişti.

Gazze’ye Özgürlük Filosu bu yılki eylemine 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan teknelerle başlamıştı.

Gazze ablukasını kırmak için 8 yıl önce yola çıkan ve 500'den fazla kişiyi taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun uluslararası karasularda 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda silahsız 10 insani yardım aktivisti şehit olmuş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

AA

Etiketler: filistin, gazze, isveç, norveç, özgürlük filosu
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