"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Norveçli doktorun gözünden İsrail'in Gazze'deki zulümleri...

19 Aralık 2016, Pazartesi 13:06
İsrail'in düzenlediği son dört askeri operasyon sırasında Gazze'de görev yapan Norveçli doktor Mads Gilbert, gördüklerini "insan eliyle yapılmış bir felaket" olarak nitelendirdi ve "İsrail'in uluslararası alanda cezasız kalması bölgedeki halkın öfkesini artırıyor." dedi.

Kuşatmanın başından bu yana İsrail'in tüm askeri operasyonlarında Gazze'de Filistinlilere yardım için çalışan Doktor Gilbert, bir konferans için geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Hayat için gerekli malzemelerin geçişini engellediler"

Gilbert, "İsrail savaş makinesinin" Filistinlilere yaşattıkları ile İsrail'in Batı Beyrut'u abluka altına alıp bombaladığı 1982 yılında tanıştığını söyledi.

Norveçli bir sağlık ekibiyle Beyrut'ta birçok sahra hastanesinde zor koşullar altında çalıştıklarını aktaran Gilbert, "Savunma Bakanı (Ariel) Şaron'du. Batı Beyrut sakinlerine şu an Gazze'de uygulamakta olduklarının aynısını yaptılar. Şehri kuşattılar, suyu, elektriği kestiler, gıda, ilaç ve hayat için gerekli malzemelerin geçişini engellediler. Sonra da gece-gündüz bombaladılar. Sadece askeri hedefleri değil, yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları, ambulansları, su borularını, atık su sistemlerini, yaralıları kurtarmaya çalışan insanları dahi hedef aldılar. Korkunç bir manzaraydı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 2014 yazındaki saldırılarıyla ilgili "Gazze'de Bir Gece" isimli bir kitap yazan Doktor Gilbert, İsrail'in savaş sırasında sağlık sistemini, sivilleri, uluslararası kanunlar tarafından korunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) binalarını kasıtlı olarak hedef aldığını anlattı.

"Gazze 2014: 556 çocuk 2 bin 200 ölü"

Gilbert, İsrail'in"Koruyucu Hat" ismini verdiği operasyonda, BM raporuna göre 2009 operasyonuna oranla yüzde 552, yani beş buçuk kat fazla bomba kullandığının altını çizdi.

51 gün süren "cehennemde", hastaneye gelenlerin yüzde 95'inin sivil olduğunu belirten Norveçli doktor, şöyle devam etti:

"Bunların yarısı kadın ve çocuktu. 556'sı çocuk, 2 bin 200 insan hayatını kaybetti, 3 bin 500 çocuk yaralandı. Bunların tamamı, BM, Uluslararası Kızılhaç, Kızılay gibi sivil kuruluşlar tarafından korunmalıydı. Ancak hiçbir şey yapılmadı. İsrail, muazzam, korkunç bir dokunulmazlığın tadını çıkarıyor. Cenevre konvansiyonu altında, daha temkinli yaklaşmalı, ayrım gözetmeli ve saldırılarını oranlamalıydılar."

Gilbert, BM raporuna göre, saldırılarda 47 Filistin ambulansının hedef alındığını ve 21 sağlık görevlisinin öldürüldüğünü aktardı.

"Yapılan saldırılar artıyor"

İsrail'in uluslararası alandaki dokunulmazlığına dikkati çeken Gilbert, şu ifadeleri kullandı:

"Kendinize şu soruyu sorun: Eğer Filistinli savaşçılar, Allah korusun, İsrail'in içine doğru ilerlese, 556 İsrailli çocuğu öldürse ya da 21 İsrailli sağlık çalışanını, doktoru öldürse veya 47 ambulansı hedef alarak yok etse, dünya tersine dönerdi. İşte İsrail hükümetinin tekrar tekrar yanına kar kalan bu... Şu ana kadar 2006'dan bugüne dört farklı saldırı oldu ve hepsinde gaddarlık, silah kullanımı, sivillere, apartmanlara, ailelere, hastanelere, ambulanslara yapılan saldırılar artıyor."

"Gazze'ye her düşen bomba planlı"

Savaş sırasında "hastane kapasitesi ve tedavi talebi arasında müthiş bir dengesizlik" ortaya çıktığını aktaran Doktor Gilbert, "Buna felaket denir. Bu insan eliyle yapılmış bir felaket. Gazze'ye her düşen bomba, İsrail hükümeti tarafından planlanıyor. Bu öyle emir komutanın olmadığı, sıradan Boko Haram gibi silahlı bir çete değil. Bu İsrail hükümetinin ordusu ve ABD tarafından tamamıyla destekleniyor." diye konuştu.

"Tüm sağlık sistemi yerle bir"

İsrail kuşatmasının Gazze'nin sağlık sistemine etkilerini eleştiren Gilbert, şunları söyledi:

"Ben zaten BM için hazırladığım raporda kuşatma yüzünden Filistin sağlık sisteminin dizleri üzerine çöktüğünü yazmıştım. Unutmayın ki şu anda Gazze kuşatmasının onuncu yılına giriyoruz. Tüm sağlık sistemi yerle bir. Gazze'de insan eliyle yapılmış, İsrail hükümetinin ürünü bir felaket var. Gazze'nin ilaç, yedek parça ve bir hastane için neye ihtiyaç varsa hepsinin girişini engelliyorlar."

AA

Etiketler: filistin, israil, gazze, norveçli doktor
Okunma Sayısı: 727
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.