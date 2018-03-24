Norveçli gazeteci: YPG, Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor

Norveçli gazeteci Lars Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG milisleri Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor.'' ifadelerini kaydetti.

Akerhaug, Norveç'in politik gazetesi Minerva'da yazdığı makalede terör örgütü YPG/PKK'nın işlediği savaş suçlarına dikkati çekti. "Suriye'nin kuzeyindeki insan hakları ihlallerinin arkasında YPG var" başlıklı makalesinde Akerhaug, ''Batı ve Norveç'in desteklediği YPG milisleri Arap köylerinde etnik temizlik yaparak sivilleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı. Akerhaug, YPG'nin muhalif Kürt siyasetçileri kaçırdığı, öldürdüğü ve işkence ettiğine dikkati çekerek, Uluslararası Af Örgütü'nün bu yöndeki tespitine atıfta bulundu. Akerhaug, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde "etnik temizlik amaçlı katliam" yaptığını vurguladı. AA

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