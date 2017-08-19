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NSU mağdurlarının avukatı Daimagüler: Dosyayı AİHM'ye götüreceğiz

19 Ağustos 2017, Cumartesi 11:49
NSU terör örgütü üyelerince öldürülen Türklerin ailelerinin avukatlarından Daimagüler, "Müvekkillerimin asıl beklentisi sanıkların ne kadar ceza alacağı değil, Alman polisinin neden onları korumadığını öğrenmek." dedi.

Avukat Mehmet Daimagüler, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan NSU terör örgütü davası sürecini, kurban yakınlarının beklentilerini ve ülkedeki siyasilerin konuya ilişkin tutumunu değerlendirdi.

NSU davasına ilişkin sürecin 2013 yılından bu yana devam ettiğini ve gelecek aylarda davanın sonuçlanacağını umduğunu belirten Daimagüler, mahkeme tarafından yargılanan 5 sanığın dava sonunda ceza alacağına olan inancını dile getirdi.

Daimagüler, "Müvekkillerimin asıl beklentisi, sanıkların ne kadar ceza alacağı değil bu örgütün neden onların babasını, kardeşlerini ya da oğlunu öldürdüğü, Alman polisinin neden onları korumadığı ve Alman polisinin neden yıllarca kurban yakınlarını suçladığını öğrenmek. Müvekkillerim için bu soruların cevap bulması çok önemli fakat maalesef bu soruların cevabı hala yok." diye konuştu.

"Dosyayı AİHM'ye götüreceğiz"

Dava sonuçlandıktan sonra da verdikleri mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Daimagüler, "Dava bittikten sonra biz bu dosyayı kapatmayacağız. Devam edeceğiz. Dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götüreceğiz çünkü kurbanların aileleri bizden bunu bekliyor." dedi.

Daimagüler, hukuk devletine inandığını ve hukuk devletinin 'Biz bir hata yaptık fakat bunun tekrarlanmasını istemiyoruz' diyebilmeyi gerektirdiğini belirterek, bu davanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

AA

Etiketler: aihm, nsu
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