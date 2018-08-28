Nüfusu yaşlanan Çin, çocuk sayısı kısıtlamasını kaldırıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 39 yıldır yürürlükte olan ve çocuk sayısını kısıtlayan aile planlaması yasasını, ülke nüfusunun yaşlanması ve genç işgücü ihtiyacı nedeniyle değiştirmeye hazırlanıyor. Ülkede yeni düzenlemeyle çocuk sayısı kısıtlamasının kaldırılması tartışılıyor.

1979 yılında tek çocuk kısıtlaması getiren yasa 2016 yılından itibaren, çiftlerden birinin tek çocuklu aileden geldiği durumlarda ikinci çocuğa izin verecek şekilde değiştirilmişti. 2030 yılına kadar yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk nüfusun yüzde 25'inin 60 yaşında olacağı Çin'de, doğum oranının düşmesi, potansiyel işgücündeki daralma ve nüfusun yaşlanma trendine girmesi yasal değişiklik arayışında etkili oldu. Medeni Kanun'da değişiklik öngören yeni yasa tasarısı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nde bu hafta tartışılacak. Söz konusu düzenlemenin 2020 yılına kadar tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tek çocuk politikasının Çin'de şimdiye kadar 400 milyon doğumu engellediği tahmin ediliyor. Çin'de azınlık Tibet ve Uygur halkları ile kırsal kesimde yaşayanlar, ilk çocuklarının cinsiyeti kız olması durumunda tek çocuk politikasından muaf tutuluyordu. Euronews Türkçe

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