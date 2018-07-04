"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Nükleer anlaşma'ya ilişkin Ruhani'den dikkat çeken açıklamar

04 Temmuz 2018, Çarşamba 15:58
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmadan çekilmemek için çaba sarf edeceklerini belirterek "ABD dışında anlaşmaya imza atan ülkeler İran’ın çıkarlarının korunması yönünde bir garanti verirlerse İran, nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecektir.” dedi.

Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından askeri törenle karşılandı.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Nükleer anlaşmanın İran, AB ve dünya için önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "Amerika’nın burada yaptığı, uluslararası çaba ve anlaşmalara aykırıdır, aynı zamanda çok taraflı sorumluluklara karşı bir tutumdur. Bu en çok Amerikalılara zarar verecektir." diye konuştu.

Ruhani, ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının bu ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

"İran nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecek"

İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmemek için mümkün olduğunca çaba göstereceğini kaydeden Ruhani, "ABD dışında anlaşmaya imza atan ülkeler İran’ın çıkarlarının korunması yönünde bir garanti verirlerse İran, nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecektir.”

Ruhani, uluslararası ticaret ve ilişkileri önemli şekilde etkileyen bu anlaşmanın sürdürülmesi için diğer paydaşların güçlü bir siyasi tutum sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Uluslararası ilişkilerin bir ülkenin tutumuna göre şekillenemeyeceğine işaret eden Ruhani, bu durumun diğer ülkelerin egemenliğine aykırı olduğunun altını çizdi.

"İran üzerine düşeni yerine getiriyor"

Van der Bellen de görüşmede Suriye, Yemen ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra nükleer anlaşmanın ele alındığını belirtti.

Viyana’da 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın önemli bir diplomatik çaba ve anlaşma olduğuna işaret eden Van der Bellen, anlaşmaların korunmasının çok taraflı ilişkilerde anahtar rol oynadığını söyledi.

Avusturya’nın, nükleer anlaşmanın sürdürülmesinden yana olduğunun altını çizen Van der Bellen, “İran sorumluluklarını yerine getirdiği sürece de bu tutum devam edecek. Uluslararası Atom Enerji Ajansı, anlaşmanın yapıldığı tarihten itibaren yayınladığı 11 raporda İran’ın taahhütlerini yerine getirdiğini bildiriyor. Bu da İran’ın üzerine düşeni yaptığını gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Van der Bellen, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması yönündeki kararını esefle karşıladıklarını dile getirdi.

Nükleer anlaşmanın İran ile olan ilişkilerde yeni bir pencere açmasının hedeflendiğini ifade eden Van der Bellen, İran ve Avusturya ilişkilerinin her zaman saygı ve diyalog ekseninde geliştiğini söyledi.

Nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya ile İran arasında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.

AA

Etiketler: iran, ruhani, nükleer anlaşma
Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftlik Bank soruşturmasında bir tutuklama daha: Savcılığa giderek teslim olmuştu...

    'Nükleer anlaşma'ya ilişkin Ruhani'den dikkat çeken açıklamar

    Trump yönetiminden tepki çeken bir karar daha

    AB: Uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir

    Dünya Kupası 'favoriler'e yaramadı

    Arbel Gıda'nın sahipleri hakkında gözaltı kararı

    Misillemelerin maliyeti 75 milyar dolar: Trump'a tepkiler artarak devam ediyor!

    Gaziantep'te 'kurutmalık' vakti...

    En çok kullanılan sosyal medya ağı İran'da yasaklanıyor

    Ürdün, iki sınır kapısını daha açacak

    EGM aileleri uyardı: Anne ve babalar dikkat!

    İnce: Karışma falan yok

    Muvazzaf askerler gözaltına alındı

    YSK Başkanı Güven'den 'erken seçim' yorumu

    14 Türk asıllı sivil aktivist gözaltına alındı

    Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu

    BM Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Suriye

    Çeyrek finalistlerin maç programı

    Ormanlarımız ihmal kurbanı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 2
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dördüncü kuvvet”
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımız ittihadda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Hakkın dışında ancak dalalet vardır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    27 Mayıs’tan 20 Temmuz’a Üniversite tasfiyeleri
    Mustafa ORAL

    Sürgünler İçre: Nureddin Topçu ve Bediüzzaman
    Cevher İLHAN

    Hani PYD/YPG Menbiç’ten çekilecekti?
    Faruk ÇAKIR

    “Gerici”lere fırsat vermeyelim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.