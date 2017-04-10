Nükleer savaş korkusu

ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırı hakkında bir açıklama yayımlayan ABD Birleşik Ulusal Savaş Karşıtı Koalisyonu (UNAC), saldırının ‘nükleer savaşa’ yol açabileceğini ifade etti.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD Birleşik Ulusal Savaş Karşıtı Koalisyonu (UNAC), ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırının, bölgedeki çatışmaların ‘felâket getirecek şekilde tırmanmasına’ ve ‘nükleer savaşa’ yol açabileceğini savundu. UNAC’ın ABD’nin saldırısına ilişkin yayınladığı açıklamada, “(ABD Başkanı Donald) Trump ve ‘Önce bombala, sonra soru sor’ tutumu, bölgedeki gerilimin felâket getirecek şekilde tırmanmasına ve nükleer savaş tehdidinin oluşmasına yol açıyor” dendi.

“Trump delil sunmadı’’

Açıklama metninde, “Ne Trump, ne de herhangi bir hükümet ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin Suriye’nin İdlib bölgesinde IŞİD, El Kaide veya diğer muhalif gruplara karşı düzenlediği saldırılarda sarin gazı kullandığına dair delil sunmadı” ifadelerine yer verildi. UNAC’ın açıklamasında ayrıca ABD’nin düzenlediği saldırının, Suriye’de ve bölgede yeni bir ‘emperyalist savaşın’ başlamasına yol açabileceği belirtildi.

ABD’den gerilimi tırmandıracak hamle

Suriye’nin Han Şeyhun kasabasında onlarca sivilin öldüğü kimyasal saldırının ardından, Beşşar Esad rejimine ait hava üssünü füzelerle vuran ABD, Moskova ile gerginliği tırmandıracak bir adım daha attı. Washington yönetimi, kimyasal saldırıda Esad rejiminin en büyük destekçisi Rusya’nın payı olup olmadığına dair soruşturma başlattı. Associated Press’in haberine göre ABD, kimyasal saldırıda Rusya’nın herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair soruşturma başlattı. Soruşturmaya sebep olarak, kimyasal saldırının hemen ardından Han Şeyhun çevresinde uçan bir insansız hava aracı gösterildi. ABD ordu yetkilileri, hava aracının saldırı sonrası bölgeyi kontrol eden Ruslara ait olduğunu öne sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov suçlamaları reddetti.