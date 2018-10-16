Nur Vakfı’ndan Endonezya’ya yardım

Avustralya Nur Vakfı, geçen ay Endonezya’nın Suvelasi adasında yaşanan elim deprem ve tsunami felaketinden sonra toplanan yardımları Endonezya menşeli vakfa teslim etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, “Afetlerde hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Sağ kalanların imdadına yetişmek adına, karınca kararınca, Avustralya Nur Vakfı olarak geçen hafta cuma namazından sonra üç mescid ile camimizde ve online olarak topladığımız 15 bin Avustralya dolarını yerine ulaştırmak için şehrimizde faaliyet gösteren Endonezya menşeli vakfa teslim etttik” denildi.

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