Nurları tanıdı, Müslüman oldu

Filipinlerde yaşayan Martin Roberto Lim isimli papaz aklındaki sorulara Risale-i Nur'lardan cevap bulunca Müslüman oldu ve Abdurraşid adını aldı.

Filipinlerde yaşayan Martin Roberto Lim isimli protestan papaz, Müslüman olma sebebini “Tabi olduğum din ve bağlısı bulunduğum kilise sorularıma cevap veremiyordu” şeklinde açıkladı. Martin Roberto Lim isimli papaz Müslüman olarak Abddurraşid ismini aldı. Papazın Müslüman olmasını sosyal medya hesabında duyuran Dr. Mehmet Rıza Derindağ, “Martin Roberto Lim, yeni ismiyle Abdurraşid. Gectiğimiz kurban bayramında şehadet getirttiğimiz, hidayet-i İlâhiye kendisine nasip olan kardeşlerimizden. Şahadet getirdiği gün kendisiyle beraber çokları da şahadet getirdiğinden unutmuşum” diyerek hadiseyi anlattı.

Yaratıcıya dair suallere cevap bulamıyordum

Derindağ, Medrese-i Nuriye’de başbaşa uzun muhasebe ve dersten sonra Martin Roberto Lim’in Müslümanlığa geçişini Lim’in kendi ifadeleriyle açıkladı. Lim şöyle konuşmuş: “Ben Pastordum. (Protestan Papaz/misyoner) Hayata dair ve en ziyade de Yaratıcımıza dair sualler vardı zihnimde ve ne tabisi olduğum din, ne vaizi olduğum kitap, ne de bağlısı bulunduğum kilise cevap veremiyordu.”

Who is God/Yaratıcı kim?

Müslüman olan Abdurraşid, Müslüman oluşunu anlatmaya şöyle devam etmiş: “Who is God/Yaratıcı kim? Onu tanımak istiyordum. (Bir gün bir kardeşimiz kendisine bu soru sorulunca O’nun 99 ismi var demiş.) Hayretler içerisinde kaldım, o isimleri sordum. Kendisini merak ettiğim Allah, kendisini bir kitapta vasıflarının da ifade edildiği 99 isimle tanıtıyor. Nurlarla da tanışmış oldum. Şimdi medresede kalıyorum.” “Neden Abdurraşid, neden bu isim?” diye soran Derindağ’a Lim, şöyle cevap vermiş: “Beni hidayete erdiren Rabbimi iyice tanıyıp ben de O’nu anlatıp insanları irşad edeyim diye.”