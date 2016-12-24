"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Nurları tanıdı, Müslüman oldu

24 Aralık 2016, Cumartesi
Filipinlerde yaşayan Martin Roberto Lim isimli papaz aklındaki sorulara Risale-i Nur'lardan cevap bulunca Müslüman oldu ve Abdurraşid adını aldı.

Filipinlerde yaşayan Martin Roberto Lim isimli protestan papaz, Müslüman olma sebebini “Tabi olduğum din ve bağlısı bulunduğum kilise sorularıma cevap veremiyordu” şeklinde açıkladı. Martin Roberto Lim isimli papaz Müslüman olarak Abddurraşid ismini aldı. Papazın Müslüman olmasını sosyal medya hesabında duyuran Dr. Mehmet Rıza Derindağ, “Martin Roberto Lim, yeni ismiyle Abdurraşid. Gectiğimiz kurban bayramında şehadet getirttiğimiz, hidayet-i İlâhiye kendisine nasip olan kardeşlerimizden. Şahadet getirdiği gün kendisiyle beraber çokları da şahadet getirdiğinden unutmuşum” diyerek hadiseyi anlattı. 

Yaratıcıya dair suallere cevap bulamıyordum

Derindağ, Medrese-i Nuriye’de başbaşa uzun muhasebe ve dersten sonra Martin Roberto Lim’in Müslümanlığa geçişini Lim’in kendi ifadeleriyle açıkladı. Lim şöyle konuşmuş: “Ben Pastordum. (Protestan Papaz/misyoner) Hayata dair ve en ziyade de Yaratıcımıza dair sualler vardı zihnimde ve ne tabisi olduğum din, ne vaizi olduğum kitap, ne de bağlısı bulunduğum kilise cevap veremiyordu.” 

Who is God/Yaratıcı kim?

Müslüman olan Abdurraşid, Müslüman oluşunu  anlatmaya şöyle devam etmiş: “Who is God/Yaratıcı kim? Onu tanımak istiyordum. (Bir gün bir kardeşimiz kendisine bu soru sorulunca O’nun 99 ismi var demiş.) Hayretler içerisinde kaldım, o isimleri sordum. Kendisini merak ettiğim Allah, kendisini bir kitapta vasıflarının da ifade edildiği 99 isimle tanıtıyor. Nurlarla da tanışmış oldum. Şimdi medresede kalıyorum.”  “Neden Abdurraşid, neden bu isim?” diye soran Derindağ’a Lim, şöyle cevap vermiş: “Beni hidayete erdiren Rabbimi iyice tanıyıp ben de O’nu anlatıp insanları irşad edeyim diye.” 

Okunma Sayısı: 858
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • CESUR ADAM

    24.12.2016 00:27:51

    Maşaallah barekallah.Rabbim ahir ömrünüze kadar iman dairesinde yaşamayı nasip eylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor

Yaralı komando, El Bab'daki çatışmayı anlattı

IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir?

Cep telefonu fiyatları artacak

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara mesaj: Yanınızdayım!

Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Mehmetçik Bab operasyonunda tek başına

El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması

İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor

Dünya büyük bir buhran geçiriyor

OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz

Nurları tanıdı, Müslüman oldu

Günün Osmanlıca Vecizesi

BM İsrail'e "derhal ve tamamen dur" dedi; ABD ilk defa çekimser oy kullandı

1 Ocak itibarıyla geçiş ücretleri açıklandı

Bakan Işık: 3 askerimiz IŞİD'in elinde

Bir kilometre boyunca sırtında taşıdı...

Genelkurmay: IŞİD'in sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

Başka botu yokmuş: Bir çocuk 5 bin Halepliyi giydirdi...

En Çok Okunanlar

Genel

OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Değer miydi?
Ahmet BATTAL

Adalet, AB ve AİHM
Faruk ÇAKIR

Suriye soruları çoğalıyor
Genel

Dünya büyük bir buhran geçiriyor
Genel

İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor
M. Latif SALİHOĞLU

5. Şuâ’daki Serasker: Fevzi Paşa
Süleyman KÖSMENE

Gülmekte ölçümüz nedir?
Genel

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Halep' açıklaması
Risale-i Nur'dan

Karşımda müthiş bir yangın var!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.