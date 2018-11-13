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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

NYT'den "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" iddiası

13 Kasım 2018, Salı 11:09
The New York Times gazetesi, Kaşıkçı suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediğini ileri sürdü.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Habere göre, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed'e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı.

Mutreb, telefon görüşmesinde isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dedi.

"İnkar edilemez bir delil olmayabilir"

Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kastedildiğine, Mutreb'in konuştuğu kişinin ise Bin Selman'ın yardımcılarından biri olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü.

Türk yetkililer, söz konusu ses kaydında Prens Muhammed'den net bir şekilde bahsedilmediğini belirtirken, Amerikan istihbarat yetkilileri yine de bu kaydın Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı konusunda "inkar edilemez bir delil olmayabileceğine" dikkati çekti.

Suudi Arabistan'dan inkar

Suudi Arabistan tarafından söz konusu ses kayıtları hakkında yapılan açıklamada Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olmadığı savunularak, söz konusu "patronunuza söyleyin" bölümüne dair, "Türkiye, istihbarat servislerimize ses kayıtlarını dinletti ve şu anda bu ses kayıtlarında bahsedilen kısma rastlanmadı." ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca, bu ses kayıtlarının Bin Selman ile yakın ilişkiler içinde olan Donald Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artıracağına işaret edilerek, geçen ay Türkiye ziyaretinde söz konusu kayıtları dinlediği belirtilen CIA Direktörü Gina Haspel ve diğer istihbarat yetkililerinin bu hafta Kaşıkçı soruşturması hakkında Kongreyi bilgilendireceği aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen, ABD Kongresinin yeni döneminde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat vekil Adam Schiff, istihbarat yetkililerinin Suudi Veliaht Prens'i doğrudan hedef gösterecek kesin bir kanıta ulaşılmasının zor olduğunu dile getirerek, "Bir cinayeti işleyen insanların kimden emir aldıklarını ya da kiminle bağlantılı olduklarını açıkça konuşmalarını beklemek çok da gerçekçi olmaz." dedi.

Doğrudan bir kanıt olmamasının, istihbarat teşkilatlarının Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutmamalarına yol açmaması gerektiğini vurgulayan Schiff, İstihbarat Komitesi Başkanı olur olmaz Kaşıkçı cinayetini soruşturacağı ve Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'daki eylemlerini geniş bir şekilde araştıracağının sözünü verdi.

AA

Etiketler: kaşıkçı, nyt, suud
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