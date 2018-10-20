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NYT: Veliaht Prens, muhalifleri susturmak için sosyal medyayı kullandı

20 Ekim 2018, Cumartesi 21:35
Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gözetiminde kurulan bir sosyal medya ekibinin, ülke dışında yaşayan muhalifleri susturmak için Twitter'da kampanyalar düzenlediğini iddia etti.

ABD basınında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gözetiminde Riyad'da kurulan bir sosyal medya ekibinin, ülke dışında yaşayan muhaliflerin sesini bastırmak için Twitter'da kampanyalar düzenlediği ve öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en önemli hedefler arasında yer aldığı iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan "Suudilerin imaj yapıcıları: Bir trol ordusu ve Twitter'daki bir köstebek" başlıklı haberde Suudi yönetimi, ülke dışında yaşayan muhalif isimleri sosyal medya mecralarından susturmak için operasyonlar yapmakla suçlandı.

Riyad'da Suudi Veliaht Prens bin Selman gözetiminde kurulduğu ve bin Selman'ın yardımcılarından Suud el-Kahtani'nin yönettiği iddia edilen sosyal medya ekibinde yüzlerce kişinin görev aldığı ileri sürüldü.

El-Kahtani'nin, bin Selman'ın medya operasyonlarını yürüttüğü ve sosyal medya ekibi içinde "trol ustası" olarak adlandırıldığı ifade edildi.

"Kaşıkçı, en önemli hedeflerden biriydi"

Haberini, söz konusu firmanın işleyişi hakkında bilgi sahibi olan 7 kişiyle yaptığı görüşmelere dayandıran NYT, bu sosyal medya ekibinin hedef aldığı en önemli kişilerden birinin de konsoloslukta öldürülen Cemal Kaşıkçı olduğunu ifade etti.

Haberde, Riyad'daki sosyal medya ekibinin Twitter üzerinden yürüttüğü "operasyonlara", 2013 yılında Twitter'a giren Ali el-Zebara adlı Suudi vatandaşının da destek verdiği ileri sürüldü.

Twitter'da "köstebek" iddiası

Ali el-Zebara'nın Twitter'da kısa süre içinde mühendis olarak yükseldiği, birçok hesapla ilgili kişisel bilgilere erişim hakkı kazandığı ve bu yolla Riyad'a muhalif bazı isimlerle ilgili bilgileri kendi ülkesinin istihbarat unsurlarına aktardığı iddia edildi.

ABD istihbaratının bu kişiyle ilgili şüphelerini Twitter'a iletmesinin ardından firmanın el-Zebara'yı idari izne çıkardığı, hakkında soruşturma yürüttüğü ve net bir delil bulamamasına karşın 2015 yılının aralık ayında görevine son verdiği kaydedildi. Ülkesine dönen el-Zebara'nın, hemen ardından Suudi yönetimi için çalışmaya başladığı bilgisine de yer verildi.

Twitter, kısa süre önce Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajlar yaydığını tespit ettiği çok sayıda "bot" hesabı kapattığını açıklamıştı.

 

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Riyad, twitter, muhalif, veliaht
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