O da öldürüldü: Halep'in 'yardım meleği'nden son mesaj...

İnsanlık dramının yaşandığı Halep'e yönelik bombardımanlarda, sivillerin yanı sıra onlara yardım etmek için mücadele eden insanlar da öldürülüyor.

Yardım kuruluşlarına yaptığı gönüllü destekler ve halka kol kanat germesi nedeniyle "yardım meleği" olarak tanınan 27 yaşındaki Faris ebu İslam da saldırıların hedefi oldu.

Halep'in doğusundaki çatışmaların şiddetlendiği bölgede bulunan bir ailenin yardımına koşan Faris ebu İslam, aileyi güvenli bölgeye ulaştırdıktan sonra evine giderken, aracının yakınına füze isabet etti. Patlamada yaralanan Faris, kısıtlı imkanlarla sağlık hizmetlerinin verildiği kentte yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yardım gönüllüsü

Faris'in, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla birlikte 6 yıldır İMKANDER gibi yardım kuruluşlarına Halep'te gönüllü olarak destek verdiği bildirildi. Bölgeye gelen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda aktif rol oynayan Faris'in daha önce de ölümden kıl payı kurtulduğu öğrenildi.

26 Nisan 2016'da İMKANDER bünyesinde hizmet veren, Suriyelilerin kaldığı bir eve isabet eden bombardımanda beraber çalıştığı arkadaşlarını kurtarmak isterken çekilen videolarla hatırlanan Faris, o tarihte 4 arkadaşını kaybetmişti.

Son sözleri

Daha önce telefonla ulaşılarak Halep'teki son durumla ilgili görüşleri alınan Faris, Halep'teki Türkmen grupların kaldığı bölgelerin adeta rejim ve terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca paylaşıldığını söylemişti.

Türkmen grupların elinde herhangi bir yerleşim yeri kalmadığına dikkati çeken İslam, bölgede sağlık hizmeti verebilecek hastane bulunmadığını vurgulamıştı. Her şeye rağmen ümitlerini yitirmediklerini ifade eden Faris, "Allah bizi unutmayacak ve Allah bize kapı açacak. Türkiye ve Türkiye'deki kardeşlerimiz bizi unutmuyor, Allah da kendilerini unutmasın." diye konuşmuştu.

Faris ebu İslam, Halep'teki insanların teker teker vefat ettiğini belirterek, şöyle demişti:

"Korku, buradaki en büyük şey. Herkes eli yüreğinde yaşıyor. Bomba sesi geliyor, insanlar ağlamaya başlıyor. Buradaki insanların yaşadığını bir kendileri, bir de Allah biliyor. Elektrik kesik, su yok. 4 litre su 20 lira, 'ekmek' desek, o da yok. Bulsan da 4 ekmek 100 lira. Ekmek de bir gün var, sonraki gün yok. Gaz yok, bulgur, pirinç çok azaldı. Süt yok, çocuklar için mama da yok. Eziyet, sorun çok."

Helallik istedi

Patlamadan kısa süre önce de AA muhabirine, "Sokaklarda hep savaş var. O yüzden dışarıya çıkamadık." diye ses kaydı gönderen Faris, silah seslerinin duyulduğu ses kaydında şu mesajı paylaşmıştı:

"Hakkınızı helal edin, ne yapalım başa gelen çekilir. Allah var, bizleri unutmayacak inşallah. Bizleri unutmayın, ölümlü dünya."