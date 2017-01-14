O, Halep’i yeniden inşa etti!

14 yaşındaki Halepli Muhammed Qutaish’in yaptığı, “Onlar yıkar, biz yeniden inşa ederiz” temalı ‘Gelecekteki Halep’ modeli ABD’nin New York şehrinde sergilendi.

Halepli genç Muhammed Qutaish’in yaptığı “Gelecekte Halep” adlı şehir modeli New York’taki Mmuseumm’da sergilendi. NY Times’ın haberine göre, Halep harap olduğunda Muhammed şehirden ailesiyle birlikte çıkmak zorunda kaldı. 4 ay sonra muhalif güçlerin şehri kontrol altına almasıyla Halep’e geri döndüklerinde Muhammed şehri harap olmuş bir halde gördüklerinde şok oldu. “Şehir harap olmuştu, inşa etmek istedim” diyen Muhammed şehri modellemek için babasıyla sokaklarda gezip kâğıt, kart, kutu ve tahtalar topladı. Tutkal bulmak mümkün olmadığı için Muhammed’in babası yapıştırıcıyı Türkiye’den temin etti. Muhammed malzemeleri temin ettikten sonra, gelecekteki Halep’in hayalini kurarak 2012’den 2015’e kadar bu şehri modelledi.

Mimarlık okumak istiyor

2015 kışında, Halepli gazeteci Waad Alkateab’in, Muhammed’in sanatının videoya kayıt alıp Mmuseumm’un kurucusu Alex Kalman ile iletişime geçince Alex, Muhammed’in sanatına ilgi duydu. Modelde binaların üzerinde helikopter gören Alex, “Bence bu kalkınma ve uygarlaşmanın bir ispatıydı” dedi. Muhammed’in eseri Mmuseumm’da sergilenmek üzere Halep’ten güvenle çıkarılarak New York City’e taşındı. Kısa bir süre sonra Muhammed ailesiyle birlikte Halep’i tekrar terk etmek zorunda kaldı. Aile şu anda Türkiye’de küçük bir şehirde yaşıyor. Niyetleri ise Avrupa’ya veya Kanada’ya ulaşabilmek. Muhammed gelecekte de Mimarlık bölümünü okumak istiyor.

“Onlar yıkar, biz yeniden inşa ederiz”

Şimdi moloz yığınlarından oluşan Halep’te binlerce Suriyeli öldü. Muhammed’in çalışması insanlığın azminin güçlü bir göstergesi. Muhammed gelecekteki Halep’i tasarlamasıyla “Onlar yıkar, biz yeniden inşa ederiz” mesajını vermiş oldu. 14 yaşındaki Muhammed, “Büyüdüğümde bir mimar olmak istiyorum. Hava saldırılarının şehrimi yok etmesiyle bu modeli inşa etmeye başladım. Bu yıkımdan kaynaklanan üzüntüm bana ilham oldu. Bazı zamanlar korktum. Bazı zamanlar ne çalışabiliyor ne de düşünebiliyordum. Ümitli olmak bana güç ve başladığım işi bitirme kararlılığı verdi. Tasarladığım bütün tesislere bahçe yaptım. Umarım bir gün bu kâğıt yapılar gerçek binalara dönüşecek” dedi.

Haber: Mustafa Sait Önal