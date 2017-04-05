O yasağa başörtüsü takarak protesto

İsveçli kafe sahibi Göran Mårtensson, Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü yasağının önünü açan kararını protesto için başörtüsü taktı.

İsveç’te kafe işleten Göran Mårtensson, Avrupa Adalet Divanı’nın, “İşyerleri, çalışanlarının dinî sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir” kararı alması üzerine kararı protesto etmek için iş yerinde başörtüsü takarak çalışıyor. Göran Mårtensson, “Bu şekilde çalışmanın hiçbir zararı olmadığını göstermek istedim. 2017 yılında neden hâlâ bu tür olayları tartışıyoruz? Yapacak başka işimiz yok mu?” şeklinde tepkisini gösterdi. Avrupa Adalet Divanı’nın tartışmalı kararını işyerinde çalışırken başörtüsü takarak protesto eden Mårtensson, “Bu halimle hamburger hazırlayıp waffle yapabilirim aynı zamanda ortalığı da toplayabilirim” diyor. 2017’de bu anlayış olmaz Mårtensson’un başörtüsü takmasına ilk başta gülen müşterileri, Speisa’da yer alan habere göre, daha sonrasında neden bu şekilde giyindiğini sormuşlar. Kısa bir süre sonra bütün müşterileri olumlu dönüşlerde bulunmuşlar. Belçikalı şirket başörtüsü taktığı için kovulmasından sonra Avrupa Adalet Divanı’nın kararına Mårtensson, “Bu şekilde çalışmanın hiçbir zararı olmadığını göstermek istedim. 2017 yılında neden hâlâ bu tür olayları tartışıyoruz? Yapacak başka işimiz yok mu?” şeklinde tepkisini gösterdi. HABER: MUSTAFA SAİT ÖNAL

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