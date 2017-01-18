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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Obama, Chelsea Manning’i affetti

18 Ocak 2017, Çarşamba 10:04
ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin dolmasına iki günden az bir zaman kala, "başkanlık özel yetkisini" kullanarak, 2013’te gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle 35 yıla mahkûm edilen Chelsea Manning’i affetti.

Obama’nın son dakika kararının ardından, ABD’nin yanı sıra aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkenin hem ulusal hem de uluslararası sırlarını ifşa eden Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın yargılanmak üzere ABD’ye iade edilme süreci ciddiyet kazandı. 

2012 yılından bu yana sığındığı Ekvador’un Londra Büyükeiçiliği’nde yaşayan Assange, geçen hafta yaptığı açıklamada, Manning’in affedilmesi durumunda ABD’ye iade edilmeyi kabul edeceğini duyurmuştu. 

Wikileaks’in Twitter hesabından hafta başında yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı’ndaki davanın açıkça anayasa ihlali olmasına karşın, eğer Obama Manning’i afederse Assange ABD’ye iade edilmesini kabul edecektir" denildi.

Başkanlık görevini 20 Ocak Cuma günü, ABD’de 8 Kasım 2016’da yapılan seçimlerde yeni başkan seçilen Donald Trump’a devretmeye hazırlanan Barack Obama’nın son dakika kararı ile 2045 yılına kadar hapiste kalma cezası verilen Chelsea Manning’in, bu yılın Mayıs içinde özgürlüğüne kavuşması bekleniyor. Manning, 2010 yılında Bağdat’ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri Wikileaks aracılığıyla sızdırdığı suçlamasıyla toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Julian Assange önderliğindeki WikiLeaks organizasyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve dünya genelindeki Amerikan Büyükleçilikleri arasındaki ayrıntılı yazışmalardan oluşan 251.287 gizli belgenin bir önbelleğini elde etti ve belgeleri yayınladı. Belgeler beş büyük uluslararası gazetenin desteği altında dağıtıldı. Belgelerin açıklanmasıyla birlikte Wikileaks ve en yetkili ismi Julian Assange üzerindeki maddi ve manevi baskılar arttı. Wikileaks sitesi sürekli olarak saldırılara maruz kaldı ve site alan adı ve sunucusuyla ilgili sorunlar yaşadı.

Jullian Assange hakkında tecavüz suçlamasıyla Interpol tarafından kırmzı bülten çıkartıldı ve Assange Londra’da gözaltına alındı. Burada 9 gün tutuklu kalan Assange, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığındı. Assange’ın ABD’ye iade talebine koşullu da olumlu bakması, bu gerçekleşirse mahkemede neler açıklayacağı ve ne belgeler sunacağı şimdiden ABD’de merak konusu oldu.

DHA

Etiketler: obama, manning
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