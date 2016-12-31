Obama, gizli Müslüman mı?

ABD eski kongre üyesi ve sohbet programı sunucusu Joe Walsh, Başkan Obama’nın gizli bir Müslüman olduğuna inandığını söyledi.

Bunu da sadece İsrail için yaptığı nefret açıklamalarına değil aynı zamanda diğer kongre üyelerinin de Obama’nın Müslüman olduğuna inandıklarına dayandırdı. Bu açıklamasını Twitter’daki @WalshFreedom hesabından 29 Aralık’ta yapan Walsh, “Geçen haftadan beri insanlar Obama’nın İsrail’den neden nefret ettiğini soruyor. Cevap gerçekten basit: Obama bence Müslüman” dedi. Ancak Obama’nın sürekli Hristiyan olduğu düşünülüyordu.

For the past week, everybody has been asking again why Obama hates Israel. The answer is simple really: I think Obama is Muslim. /1 — Joe Walsh (@WalshFreedom) 29 Aralık 2016

Geçen haftadan beri insanlar Obama’nın İsrail’den neden nefret ettiğini soruyor. Cevap gerçekten basit: Obama bence Müslüman

Ateşli politik bir figür olarak sürekli önemli başlıklara tartışmacı tweetler atmasıyla tanınan Walsh, Ekim’de eğer Trump seçimi kaybederse üstü kapalı bir şekilde silahlı başkaldırı yapacağını ima etmişti. Bu olayın üzerine Walsh’ın twitter hesabı askıya alınmıştı. Müslüman kongre üyesi Keith Ellison da, Walsh’ın gizli servis tarafından araştırılmasını talep etmişti.

İstanbul - Mustafa Sait Önal