ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da Başkanlık Yıl Sonu Konferansında "İran, Rusya ve Esad'ın ellerinde kan var" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da Başkanlık Yıl Sonu Konferansı için bir demeç verdi. Obama, 2016 yılı boyunca ABD'nin iç ve dış politikada ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği icraatleri anlatmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Obama "İran, Rusya ve Esad'ın ellerinde kan var" açıklamasında bulundu.

Obama: "Esad insanları katlederek meşruiyet kazanamaz. Suriye'de herkesin insani yardıma ulaşması gerekiyor. Halep saldırısına karşı tüm dünya birleşmiş durumda. Suriyedeki korkunç olaylara dünya gözünü kapamamalı." ifadelerine yer verdi.

BİN LADİN'İN KAÇAK HAYATINA SON VERDİK'



Ekonomi, dış politika, ülkedeki silah şiddeti ve diğer konulara değinen Obama, göreve geldiğinde ABD'nin iki savaşın birden ortasında olduğunu ancak kendisinin asker sayısını 180 binden 15 bine indirdiğini söyledi. Bin Ladin'in kaçak hayatına son verildiğini ve düşman olmaktan çıkarıldığını söyleyen Obama, daha sonra konuyu Suriye ve Rusya'nın politikalarına getirdi. 'Suriye rejimi ve Rus müttefiklerinin ülkede yaşanan gerçeği saklamaya çalıştıklarını ve kendisinin Suriye'de daha geniş kesimleri temsil eden bir hükümetin kurulması için uğraş vermeye devam edeceğini söyledi.

'RUSYA'NIN MÜDAHALESİ'

Associated Press muhabirinin kendisinin de Hillary Clinton gibi Rusya'nın geçen ayki başkanlık seçimlerine siber müdahale ettiğine ve Clinton'ın seçim yenilgisinin sorumlusu olarak Rusya'yı görüp görmediği yönündeki soruya ise Obama, "Birden fazla istihbari analizleri bir araya getirdiğimiz zamani bu işin arkasında Rusların olduğundan emin oluyoruz. Demokratik Ulusal Komite'nin yazışmalarını ortaya döktüler. Sanırım bu konuda önlem almamız ve bu tip siber müdahaleleerin tekrarlanmasının önüne geçmemiz gerekiyor" cevabını verdi.

'PUTİN'E 'SON VER' DEDİM

Obama, Rusya lideri Vladimir Putin ile geçen Eylül ayında görüştüğünü ve ona 'Bu siber saldırılara son ver' dediğini ve ondan sonra bir daha siber müdahale yaşanmadığını; ancak o zamana kadar zaten önemli verilerin ele geçmiş olduğunu söyledi.

'TRUMP, EMİNİM SEÇİM GÜVENLİĞİNİ TAM OLARAK SAĞLAYACAKTIR'

Obama, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan yeni başkan Donald Trump'ın seçim zamanı ve öncesinde yabancı müdahalelere karşı tüm önlemleri alacağından ve ülkenin seçim güvenliğini sağlayacağından emin olduğunu da söyledi.

'SEÇİMİ ETKİLEMEMEK İÇİN HACK OLAYI KONUSUNDA SUSTUK'

Obama bu yazın başında Demokrat Parti'nin alt kanatlarından olan Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) hacklendiği konusunda bilgilendirildiğini ve hemen yasal mercileri bu konuda harekete geçirdiğini, olayın maduru olan komite mensuplarına da olayın tüm yönleriyle açıklandığını belirtti. Öncelikle böyle bir siber operasyonun ne için yapıldığını anlamadıklarını, arkasında yatan motivasyonu ve sonuçlarını kestiremediklerini ve her şeyden önce insanları bu konuda bilgilendirmeyi seçtiklerini söyleyen Obama, daha sonra da Kongreyi bilgilendirdiklerini belirtti. Obama, "Basında DNC'nin neden hacklendiğine dair pek çok yorum çıktı ancak biz Beyaz Saray olarak çok ön yargılı görünmek istemediğmiz için şimdiye kadar bu konuda bir yorum yapmamıştık. Benim özel olarak bir açıklama yapmak istemememin nedeni ise zaten çok fazla partizanlığın mevcut olduğu bu ortamda seçim kampanyalarının gidişatını çok fazla etkilememekti" ifadelerini kullandı.

'BU İŞİ HALLEDİLMESİ GEREKTİĞİ GİBİ HALLETTİK'

Obama, bu hack olayını mümkün olabildiğince doğru ve olması gerektiği gibi ele aldıklarını açıkladı. Odadaki basın mensuplarına da takılan Başbakn Obama, 'Bu sızıntı konusunu takıntı haline getirdiniz. Bu süreçte Clinton'ın eski dışişleri danışmanı Podesta'nın rizotto tariflerini bile haber yaptınız" dedi.

'BİZE YAPARSANIZ BİZ DE SİZE YAPARIZ'

Obama, DNC'nin hacklenmesi iddiasıyla ilgili olarak ise Rusya'yı hedef göstererek "Eğer bize böyle şeyler yaparsanız, biz de size yaparız. Bazıları açık ve metodları bilinen şekilde olur, bazıları ise gerektiği gibi gizlice" ifadelerini kullandı.

'ABD, SURİYE MESELESİNE HEP YAKINDAN DAHİL OLACAKTIR'

Obama, Suriye krizinin çözülmesi konusunda hep en doğru adımlara atmaya çalıştıklarını ve şimdiye kadar da bunu yaptıklarına inandığını söyledi. ABD'nin bu meseleye asla uzaktan izlemeyeceğini ve 'yakında ilgilenmeye' devam edeceğini söyledi. Obama, bir muhabirin kendisine sorduğu "Suriye'deki yıkım konusunda kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?' sorusuna ise "Evet, biraz hissediyorum ancak yine de bizim bu konuda attığımız adımlar en doğru seçimlerdi" dedi.