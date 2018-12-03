"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Obrador, eski Meksika başkanının lüks uçağını satışa çıkardı

03 Aralık 2018, Pazartesi 12:35
Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un 1 Aralık'ta yemin ederek resmen görevine başlarken ilk icraatı seçim kampanyası sırasında söz verdiği gibi eski devlet başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak oldu.

Obrador'un bu açıklamasının ardından Maliye Bakanı Carlos Urzua da Boeing 787 Dreamliner uçağının önünde bir basın toplantısı düzenleyerek uçağın satış kararının çok yakında ilan edileceğini söyledi.

Gazetelerin uçaktan görüntü almasına izin verilirken uçakta eski devlet başkanının kullandığı mermer tabanlı banyonun da olduğu ortaya çıktı. Bakan Urzua 2012 yılı sonunda 218 milyon dolara satın alınan bu uçağın yanı sıra hükümetin kullandığı diğer 60 uçak ve 70 helikopterinin de satılacağını açıkladı.

SARAYI HALKA AÇTI

Obrador ayrıca, bir kültür merkezine dönüştüreceğini açıkladığı 80 yıllık başkanlık sarayının kapılarını da halka açtı.  'Los Pinos' adı verilen başkanlık sarayını görmek isteyen yüzlerce Meksikalı, daha Obrador yemin etmeden önce kuyruğa girdi. 

SÖZ VERMİŞTİ

Orbador yemin törenindeki konuşmasında "Meksika'ya, yöneticiler ve zengin azınlık kadar zarar veren bir şey olmadı. Açgözlü bu elitleri yolcu etmenin zamanı geldi. Ayrıca kronik yoksulluk ve çete şiddetiyle de mücadele edeceğiz" dedi.

Obrador seçim kampanyası sırasında lüks başkanlık uçağını satacağı vaadinde bulunarak, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim. Bu kadar fakirliğin olduğu bir ülkede o lüks uçağa binsem utancımdan kimsenin yüzüne bakamam. Satın alacak kişiye uçağı törenle bizzat ben teslim edeceğim" demiş, yeni devlet başkanı olarak maaşını da ayda 270 bin pesodan 108 bin pesoya düşüreceğini söylemişti. 

Şiddet ve suç oranlarını düşürme, yaygın yolsuzluğa son verme ve Meksika'nın yoksullarına yardım etme vaatlerinde de bulunan Obrador, Temmuz ayındaki seçimi ezici bir zaferle kazanmıştı.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Meksika, başkan, uçak, vatandaş
Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YÖK'ten engellileri eğitime kazandıran üniversitelere ödül

    Malezya'da yolsuzluk iddiaları ders kitaplarına konu olacak

    Hakim ve savcılık sınavında 70 puan barajı gündemde

    Güvenliği tehdit eden 776 maden ocağı kapatıldı

    Obrador, eski Meksika başkanının lüks uçağını satışa çıkardı

    Tarihi Yarımada'daki kültür varlıkları koruma altına alınacak

    CİMER: İstanbul Havalimanı inşaatında 52 işçi öldü

    '3600 ek gösterge tüm memurları kapsasın'

    Fransa'da protestolara 136 bin kişi katıldı

    Katar, OPEC'ten ayrılacak

    Kasım ayında enflasyon yüzde 1.44 düştü

    Ne kadar demokrasi O kadar ekonomi

    PILPG: Myanmar'ın yaptığı saldırılar acımasızdı

    Fransa'daki protestolara ilişkin son rakamlar açıklandı

    Kansere sebep olan besinler

    Derbinin kazananı Beşiktaş oldu

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya seyahat uyarısı

    Anayasa Profesörü Kaboğlu: Hukuka dönüş umuduyla Meclisteyim

    Avusturya'da çirkin saldırı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Cumhur ittifakı” çarkı
    Yeni Asya'dan Size

    Medyanın derin krizi ve Yeni Asya
    Hasan GÜNEŞ

    Medya ve deccal
    M. Said ZEKİ

    Hukuk ve umut
    Faruk ÇAKIR

    Üç önemli tuzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın rahmanî yönü nasıl anlaşılır?
    Genel

    Ne kadar demokrasi O kadar ekonomi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları - 2
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur bu zamanın yarasına tiryak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.