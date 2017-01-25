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25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?

25 Ocak 2017, Çarşamba
Yeni kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu KHK’larla işten atılan 95 bin kişinin ve kapatılan kuruluşların başvurularını alacak.

Komisyonun amacının, AİHM başvurularının önüne geçmek olduğu belirtildi. OHAL edildikten sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden atılan yaklaşık 95 bin kamu görevlisi ile kapatılan kuruluşların haklarında yapılan işlemlere karşı başvurabilecekleri Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Sadece 3’ü hukukçulardan oluşacak 7 kişilik komisyonun kapatılan kuruluşlarla birlikte sayısı 100 bini bulacak başvuruyu inceleyerek karar vermesi beklenecek.

Mağduriyetler artacak

Komisyonun AİHM’de Türkiye’yi mahkûmiyetlerden kurtarmak üzere kurulduğu belirtilirken dâvâ sürecini uzatacağı ve mağduriyetleri artıracağı eleştirisi yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan Komisyon, 7 üyeden oluşacak. Üyelerden 3’ünü kamu görevlileri arasından Başbakan, birini Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanı, birini mülki idare amirleri arasından İçişleri Bakanı, birer üyeyi Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri arasından HSYK belirleyecek. Komisyon, kendi arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçecek. Toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak. Çekimser oy kullanılamayacak. Komisyonun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilecek.

‘Straszbourg’dan 10 yıl karar çıkmaz’

Komisyonun kurulması ile bugüne kadar açılan dâvâlar hükümsüz kalacak. Dâvâcıların yaptığı dava masraflarının ne olacağına dair KHK’de hüküm yer almadı. 7 kişinin 100 bini bulacak başvuruyu incelemesi çok uzun süreleri alacak. Komisyonda sadece 3 hukukçunun görev yapacak olması da verilecek kararları tartışmalı hale getirecek. Başka herhangi bir iş yapamadıkları için mağdur durumda olan kişiler için sürecin uzaması mağduriyetin artmasına neden olacak. Cumhuriyet’in haberine göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak “Komisyon kurulması hiç şaşırtmadı. AİHM’nin önü böylece alınmak istiyor. AİHM kabul ederse, Straszbourg’dan 10 yıl karar çıkmaz” yorumunu yaptı.

#TecrideKarşıMektup

Gazeteciler, cezaevinde zor koşullar altında tutulan meslektaşları için mektup yazma çağrısında bulundu. Silivri 9 Nolu Kapalı Cezaevi’nde tecrit altında tutuklu olan gazetecilere mektup, kitap verilmemesi ve avukatlarıyla görüştürülmemesi nedeniyle, meslektaşları sosyal medya üzerinden dayanışma çağrısı yaptı. Gazeteciler, #TecrideKarşıMektup hashtag’i altında başlattıkları kampanya ile vatandaşlara, cezaevindeki meslektaşları için mektup yazma çağrısında bulundu.

 

Etiketler: ohal, ohal komisyonu, aihm
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