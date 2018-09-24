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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Okyanus ortasında 49 gün hayatta kaldı

24 Eylül 2018, Pazartesi 14:04
Endonezya'da akıntıya kapılan balıkçı tuzağıyla okyanusa sürüklenen genç, balık tutarak ve kıyafetinden süzdüğü suyu içerek 49 gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

"Jakarta Post" gazetesinin haberine göre, 14 Temmuz'da Endonezya'nın Batı Sulevasi eyaletine bağlı Guam kenti açıklarında çalıştığı balık tuzağıyla okyanusa sürüklenen ve 49 gün sonra bir yük gemisi tarafından kurtarılan Aldi Novel Adilang, uzun yolculuğunun ardından ailesine kavuştu.

Adilang, gazeteye verdiği röportajda 49 gün boyunca büyük korku yaşadığını ifade ederek "Okyanusun ortasında ufacık bir balık tuzağının üstünde 49 gün yaşam mücadelesi verdim. Önümden 10 büyük gemi geçti. Onlara kendimi göstermek için elimden geleni yaptım ancak başaramadım." dedi.

"Kıyafetimle süzdüğüm deniz suyunu içtim"

Balık tutmak için denize açılırken yanına birkaç günlük yiyecek aldığını belirten Adilang, "Yiyeceklerim bitince balık tutarak gıda ihtiyacımı karşıladım. Kıyafetimle süzerek içtiğim deniz suyu ile de su ihtiyacımı giderdim." diye konuştu.

Adilang, defalarca okyanus sularına atlayarak intihar etmeyi planladığını ancak ailesini düşünerek bundan vazgeçtiğini anlattı.

Yanındaki cihazla gönderdiği sinyallerin 49 gün sonra bir yük gemisine ulaştığını anlatan Adilang, gemi mürettebatının kendisini Guam yakınlarında kurtardığını kaydetti.

Adilang, yük gemisiyle Japonya'ya gittiğini, Osaka'daki Endonezya Başkonsolosluğunun yardımıyla ülkesine döndüğünü sözlerine ekledi.

Adilang'ın sağlık durumu iyi

Zayıflamış ve bitkin halde bulunan Adilang'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ahşaptan yapılan ve sadece bir kişinin sığabileceği büyüklükteki balık tuzakları, Kuzey Sulevasi'de yaygın olarak kullanılıyor. "Rompong" olarak adlandırılan balık tuzaklarında kürek ya da motor bulunmuyor. Deniz işçileri, kıyıdan 125 kilometre açıkta sabitlenen tuzaklarda tek başına günlerce kalıyor.

AA

Etiketler: Endonezya, okyanus, hayat, su, gemi, balık
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