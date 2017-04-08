Olan barışa oluyor

Zalimlerin satranç oyunlarına sahne olan Suriye'de tırmanan şiddet, barışa hasret halkı perişan ediyor.

Barış Görüşmeleri Zedelendi

BM ve Astana’da Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi için önemli adımların atıldığı bir dönemde, sivillerin kimyasal silâhlarla öldürülmesi ve ABD’nin de füzeyle Suriye’yi vurması yaklaştığı düşünülen barışa darbe indirdi. Savaşın sona erdirilmesi çabaları son gelişmelerin ardından iyice zora girdi.

RUS-ABD İLİŞKİLERİ GERİLDİ

ABD’ye füze saldırısı için pekçok ülke destek açıklaması yaparken, Çin, Rusya ve İran ABD’yi kınadı. Rusya, ABD ile Suriye için imzaladıkları memorandumu iptal ettiğini açıkladı. BM ise, barış görüşmeleri ve sivil halkın zarar görmesinden endişeli.

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Trump füzelerle durdu

ABD, Suriye’nin İdlib şehrine yönelik kimyasal saldırının ardından Esad rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nü 59 adet Tomahawk füzesiyle vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Suriye’yi füzeyle vurduğunu açıkladı. Donald Trump, Florida’daki evinden gazetecilere yaptığı kısa açıklamasında “Suriye’ye yönelik hedefi belli saldırının emrini verdiğini” söyledi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye saatiyle 04:40’ta Akdeniz’in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye’ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığını duyurdu. Trump füze saldırısının, Salı günü Suriye’nin Han Şeyhun kasabasında sinir gazı kullanıldığı öne sürülen saldırıya karşılık yapıldığını açıkladı. “Suriye’nin yasaklı olan kimyasal silahları kullandığı, kimyasal silâh sözleşmesi altındaki yükümlülüklerini ihlâl ettiği ve BM Güvenlik Konseyi’nin çağrılarını yok saydığı şüphe götürmez” dedi. “Ölümcül kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını önlemek ve caydırmak Birleşik Devletler’in ulusal güvenlik çıkarı için hayati” ifadesini kullandı. Suriye’nin Humus Valisi Talal Barazi, saldırı sırasında üste bulunan 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise askeri üssün neredeyse tamamen yok edildiğini duyurdu.

Suriye: Üsse saldırı bekleniyordu

Suriye, ABD’nin Şayrat hava üssüne yönelik saldırısının ‘sınırlı olduğunu ve beklendiğini’ açıkladı. Enformasyon Bakanı Muhammed Ramiz Tercüman tarafından yapılan açıklamada, “Askerî gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan Suriye Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, terörle mücadelede kararlılığın arttığı vurgulanarak, “Saldırı aptalca ve sorumsuzca” denildi. Suriye Genelkurmayı da saldıyı “pervasız bir saldırganlık” olarak nitelemişti.

İran’dan kınama, Arabistan ve İsrail’den destek

İran Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaprak, “İran, Amerikan savaş gemilerinden Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne yapılan saldırıyı ve her türlü tek taraflı askerî eylemi şiddetle kınıyor” ifadelerine yer verdi. Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımî azmasıyla yayımlanan açıklamada, “İran her türlü kimyasal silâh kullanımını şiddetle kınıyor, aynı zamanda bunun bir bahane olarak kullanılıp tek taraflı eylemlerde bulunulmasını tehlikeli, uluslar arası hukuka aykırı ve yıkıcı bir hareket olarak görmektedir ”denildi. Diğer yandan İsrail ve Suudi Arabistan ise, ABD’nin Suriye’de rejime ait Şayrat Hava üssüne füze saldırısına ‘tam destek’ verdiklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, “Bu kararlılık mesajının sadece Şam’da değil, aynı zamanda Tahran’da, Pyongyang’da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmekteyiz” dedi.

Pentagon: Rusya önceden bilgilendirildi

ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ‘USS Porter’ ve ‘USS Ross’ gemilerinden fırlatılan füzelerin El Şayrat hava üssündeki hava araçlarını, hava aracı depo alanlarını, mühimmat depolama sahalarını, hava savunma sistemlerini ve radarları hedef aldığı belirtildi. Pentagon sözcüsü Jeff Davis, “İlk göstergeler Suriye hükümetinin kimyasal silâh kullanma kapasitesini azaltacak şekilde saldırının El Şayrat hava üssündeki pek çok hava aracını, destek altyapı sistemini ve ekipmanını tahrip ya da yok ettiğini gösteriyor” dedi. Saldırının amacı “Rejimin tekrar kimyasal silâhları kullanmasını engellemek” olarak açıklandı. Pentagon ayrıca Esad’ın müttefiki Rusya’nın füze saldırısı konusunda önceden bilgilendirildiğini bildirdi.

Rusya: Uluslar arası hukukun ihlâli

ABD’nin Suriye’de rejime ait askerî üsse yönelik saldırısının ardından Kremlin’den ilk açıklama geldi. Kremlin sözcüsü, Devlet Başkanı Putin’in, saldırıyı “Uluslar arası hukukun ihlâli” olarak nitelendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD’nin Humus’taki hava üssüne düzenlediği bombardımanla ilgili BMGK’yı toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

Rusya hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı

ABD’nin Suriye’de Şaryat Askerî Üssü’nü vurması Rusya tarafından sert tepkiyle karşılandı. BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı yapan Rusya, Suriye’de hava güvenliği anlaşmasını da askıya aldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’de Şaryat Askerî Üssü’nü vurması sonrası açıklamalarda bulundu. Saldırıya ilişkin olarak Washington’dan açıklama talep edeceklerini söyleyen Lavrov, ABD’nin Suriye’deki hava üssüne düzenlediği saldırı sebebiyle bu ülkede görevli olan herhangi bir Rus’un ölmediğini söyledi. Açıklamada, “Suriye’deki askerî üsse 23 füze isabet etti. Saldırının etkinliği son derece düşüktü. Saldırıda 4 asker öldü, 2 asker de kayıp. Hangarda bulunan 6 uçak vuruldu. Saldırı sonrası Suriye hava savunmasını güçlendirmeyi planlıyoruz. ABD’nin saldırıları ortak güvenlik anlaşmasının ihlâli anlamını taşıyor” denildi.