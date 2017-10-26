"Ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor"

Arakan eyaletinin kuzey batısında operasyonlar yürüten askeri birlikler başkent Sitwe'ye çekilecek.

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