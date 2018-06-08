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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ölü sayısı 109 oldu, hala kayıp olanlar var!

08 Haziran 2018, Cuma 12:25
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda gözlemlenen patlamalar nedeniyle ölenlerin sayısı 109'a çıktı.

Guatemalalı yetkililer, 10 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 109'a yükseldiğini kaydetti.

Yetkililer, 200'e yakın kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, Fuego Yanardağı'nda gözlemlenen patlamalarla harap olan bölgedeki köylerde biriken ve hala sıcak volkanik atıkların yanı sıra iklim koşullarının da kurtarma ekipleri için tehlikeli olduğunu, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedilmişti.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

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Depremler Hakkında...

Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin faydalı yönlerini de belirterek, "Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce'nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah'ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor"dedi.

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AA

Etiketler: yanardağ, lav, volkan
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