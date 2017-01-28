"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Ölü sayısı 11'e çıktı!

28 Ocak 2017, Cumartesi 15:08
Şili'de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Devlet Başkanı Michelle Bachelet, yangınların ülke tarihinin en kötü orman yangını felaketi olduğunu söyledi.

Şili'nin Ulusal Orman Derneği de (CONAF) çoğunluğu son iki haftada olmak üzere kasımdan bu yana meydana gelen yangınlarında yok olan ormanlık alanın 360 bin hektara ulaştığını duyurdu.

Yetkililer, 11 kişinin öldüğü yangınların yağmurlar ve düşen hava sıcaklarıyla kontrol altına alınmasını umduklarını ifade etti.

Ülkenin batısında yer alan Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Concepcion kentindeki meskun mahallere yaklaşan yangınlardan 3 bi̇n kişinin etkilendiğini ancak ormanlık alanlarda yardımların henüz ulaştırılamadığı köylerdeki kişilerle birlikte bu sayının daha da artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Birçok hayvanın da telef olduğu yangınları kontrol altına almak için 4 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez, perşembe günü yangınlarda 2 polis ve 4 itfaiyecinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şilili yetkililer, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Peru'dan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter talep etmişti.

Şili hükümeti, pazartesi günü uzun süreli kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.

AA

Etiketler: şili, orman yangını
Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eski hakim Ekinci tutuklandı

    İsim vermeden tepki gösterdi

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama

    Bakan Işık: Tam bir hayal kırıklığıdır

    CIA belgelerinde Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili dikkat çeken ayrıntı

    Facebook'un kurucusu Zuckerberg'ten Trump'a tepki

    Trump, mülteci kabulünü durdurdu: Hristiyan mültecilere öncelik vereceğim

    TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158 günlük bilançosunu açıkladı

    HDP’li Hüda Kaya gözaltına alındı

    Darbe anayasasını muhafaza etmek; sözde demokrasidir, sözde demokratlıktır

    Türk askerlerine saldıracaklardı

    Seviyesiz üslup kutuplaştırıyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a zor sorular

    S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

    Yunanistan'dan darbeciler hakkında açıklama

    İngiltere Başbakanı Theresa May: IŞİD’in yaptıkları İslam’a mal edilemez

    Fransa'nın kararı hakkında Türkiye'den ilk değerlendirme

    İstanbul'u birbirine katan DHKP-C'li terörist tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları mutlaka hukuktan dönecek
    Genel

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mecelle yerine İsviçre kànunları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya AB sürecini niye destekliyor?
    Ahmet BATTAL

    İktidar olmadan muktedir olanlar...
    Mehmet KARA

    Siyasetçi kullandığı kelimelere dikkat etmezse…
    Süleyman KÖSMENE

    Faizi elden nasıl çıkarabiliriz?
    Yasemin YAŞAR

    Şimdi “Nutuk” okuma zamanı
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyeti istibdatla lekedâr etmeyin
    Genel

    Seviyesiz üslup kutuplaştırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.