Ölü sayısı 1347'ye yükseldi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1347'e çıktı.

Endonezya'da yüzlerce kişi halen enkaz altında

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 347'ye çıktığını açıkladı.

BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğu, 61 bin 867 kişinin ise geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

Yardımlar yağmalanıyor

Öte yandan bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalandığı bildirildi.

Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, bazı yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Yardım konvoylarının güvenliğinden sorumlu Pasang Kayu Askeri Merkezi yetkilisi Rosadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün polis eskortluğunda afet bölgesine götürülen bir yardım konvoyunun yağmalandığını belirtti.

Palu'ya giriş için bölge birimlerine ulaşamadığını, iletişim hatlarında aksaklık yaşandığını vurgulayan Rosadi, "Personel sayısının yetersizliği nedeniyle şu anda bölgeye girişte güvenliği sağlayamıyoruz." dedi.

Rosadi, bölgeye giriş için yetkililerden bilgi gelmesini beklediklerini kaydetti.

Yağmaların özellikle depremin vurduğu Palu ve Donggala kentlerinde yaşandığı belirtiliyor.

Yerel Metro TV kanalı, Palu'da depremde hasar gören bir alışveriş merkezindeki yağmalama olaylarının görüntülerine yer verdi.

Yakıt sıkıntısı yaşanıyor

Donggala ve Palu'da araçlara yakıt bulmakta sıkıntı çekildiği, civar bölgelerden gönderilen az sayıdaki yakıt tankerinin yetersiz kaldığı bildirildi.

Palu'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanında benzini biten araçların yolda mahsur kaldı.

Yüzlerce kişi halen enkaz altında

Balaroa'da yaşayan Tanvir, yaptığı açıklamada, "Deprem olduğunda köyde değildim. Depremden hemen sonra eve koştum ve evimin yıkıldığını gördüm. Yıkıntılar arasında eşimi, kayınvalidemi ve iki çocuğumu kurtardım." dedi.

Köyde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanının yıkıldığını ifade eden Tanvir, yüzlerce kişinin halen enkaz altında olduğunu tahmin ediyorum." diye konuştu.

Yıkılan Roa oteli enkazında da 30 kişinin olduğu belirtiliyor

Palu merkezde, depremde yıkılan Roa otelinde şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaştıklarını ve 2 kişinin sağ kurtulduğunu ifade eden BASARNAS’ın olay bölgesi sorumlusu Retno Budiharto, "Otel kaydına göre enkaz altında halen yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgede arama kurtarma çalışmaları teknik ekipman ve araç eksikliğinden kısıtlı imkanlarla yürütülürken gece çalışmalara ara veriliyor.

Deprem bölgesi dağlık bir alanda olduğu için arama kurtarma çalışmalarına destek olabilecek büyük iş makinası ve ekipmanlarının erişiminde güçlük yaşanıyor.

Elektrik verilemeyen bölge genelinde, telefon hatlarındaki sorunlar nedeniyle iletişim kurulmasında güçlüklerle karşılaşılıyor.