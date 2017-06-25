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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ölü sayısı 148'e yükseldi!

25 Haziran 2017, Pazar 22:31
Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu ölenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Yetkililer, Bahavalpur kenti yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 26 kişinin kurtarılamadığını, ölü sayısının 148'e çıktığını açıkladı. 

Kazada yaralanan 51 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan 40'ının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi. 

Kazanın, sürücünün, lastiği patlayan aracın kontrolünü yitirmesi üzerine meydana geldiği sanılıyor. Çevre köylerden çok sayıda kişi, devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için kaza mahalline akın etmiş, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kalmıştı. 

Görgü tanıkları, yangının petrol almaya gelen köylülerden birinin sigarasını yakmasıyla başladığını ileri sürdü. 

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 6 otomobil ve 12 motosiklet de kullanılamaz hale geldi. 

Yaklaşık 25 bin litre petrol taşıyan tankerin, Karaçi'den Lahor kentine gittiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan halkıyla hükümetine başsağlığı diliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Pencab eyaletinin Bahavalpur şehrinde meydana gelen tanker kazası sonucunda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralılar bulunduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kaza sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkıyla hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Pakistan'da petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev almıştı. Kazada 148 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan büyük bir kısmının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor. 

AA

Etiketler: pakistan, tanker
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