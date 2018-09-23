Ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 60'a yükseldi

İran devlet televizyonu, İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı.

Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçit töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, saldırının 10 dakika sürdüğü belirtildi.

Ölenlerden aralarında bir albay ve yüzbaşının da bulunduğu 17'sinin asker, diğerlerinin ise sivil olduğu belirtildi.

Asri Cunub Dergisi'nde çalışan Yunus Purhulu adındaki gazetecinin de saldırıda öldüğü açıklandı.

"Saldırıyı El Ahvaziye örgütü düzenledi"

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi.

İran'ın ISNA ajansında yer alan açıklamasında Şerif, bu grubun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti.

El Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran’ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.

İran saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar." ifadelerini kullandı.

Saldırıda çocuklar ve gazetecilerin de hedef alındığına dikkati çeken Zarif, şöyle devam etti:

"İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD'li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı cevap verecektir."

"Bu eylemler cevapsız kalmayacak"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı Ahvaz'daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, "Bu eylemler cevapsız kalmayacak." dedi.

Şikarçi, 4 saldırganın silahlarını birkaç gün önce Basra Körfezindeki ülkelerden aldığını ve törenlerin yapıldığı alana sakladıklarını açıkladı.

"Bu grupların ve ülkelerin bu eylemleri cevapsız kalmayacak." diyen Şikarçi, "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan sürekli bize karşı meydanda. O yüzden bu tür olaylar çok normaldir." değerlendirmesinde bulundu.

İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, 4 saldırgandan 3'ünün olay yerinde birinin de hastanede öldüğünü açıkladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi ise Ahvaz'daki saldırının yarın yapılacak toplantıda ele alınacağını açıkladı.