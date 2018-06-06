Ölü sayısı 75'e çıktı... Küllerin arasında 'canlı' aradılar!

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar sebebiyle ölenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 75 kişinin cesedinin bulunduğu, 192 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, yanardağda bugün yeni patlamalar gözlemlenmesinin paniğe yol açtığı ve bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtildi. Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü tahmin ediliyor. Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor. *** Okumak için tıklayınız: Bir ayda 9900 deprem gözlemlendi! Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor? AA

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