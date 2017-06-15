Ölü sayısı artıyor

İngiltere'de Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada önceki gece çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi.
Polisten yapılan açıklamada 12 olan ölü sayısının 17'ye çıktığı belirtilirken, bu sayının daha da artmasının beklendiği kaydedildi.
Polis açıklamasında, 17 yaralının da durumunun kritik olduğu bildirildi.
Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May sabah saatlerinde olay yerinde incelemelerde bulundu.
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AA