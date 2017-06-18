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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

18 Haziran 2017, Pazar 00:27
Londra'da salı gecesi yaşanan yangının ardından haber alınamayan 58 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İngiliz polisinden gelişmelere ilişkin yapılan son açıklamada, yangının ardından haber alınamayan 58 kişinin hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü ve ölü sayısının yükselebileceği belirtildi.

Dün 30 kişi olarak açıklanan can kaybının, hayatından şüphe duyulan 58 kişiye dahil olduğu ifade edilen açıklamada, cesetlerin kimlik tespiti çalışmalarının da sürdüğünü kaydedildi.

Açıklamada, güvende olduğunu yetkililere halen bildirmeyen bina sakinlerinden de bir an önce yetkililerle iletişime geçmeleri istendi.

İngiliz yetkililer, ayrıca olay gecesi binada kaç kişinin bulunduğunun tespit edilmesi yönünde çalışmaların da hızla devam ettiğini bildirdi.

Araştırma timlerinin binanın çökme tehlikesine rağmen cesetlere ulaşmak üzere kısa bir aranın ardından yeniden binaya erişim sağladığını anlatan yetkililer, uzman ekiplerin en üst kata kadar çıktığını ancak araştırmanın tam olarak sonuçlanmasının birkaç hafta süreceğini vurguladı.

Başkentin batısında, Kensington Belediyesine ait 120 daireli sosyal konutta salı gecesi çıkan ve saatler sonra kontrol altına alınan yangındaki "kayıpların" hayatlarından endişe ediliyor. Yetkililer ayrıca kimi cesetlerin teşhis edilemeyeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower'ın ikametgahlara ayrılan 20 katında 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları, yangının 4. katta bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını bildirmesine rağmen bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

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AA

Etiketler: ingiltere, londra, yangın
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