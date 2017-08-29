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29 AĞUSTOS 2017 SALI - YIL: 48

Ölü sayısı yükseliyor: ABD'de maddi bilanço da ağırlaşıyor!

29 Ağustos 2017, Salı 13:15
ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), yaptığı açıklamada, ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiğini belirtti ve 450 bin kişinin federal yardıma, 30 bin kişinin geçici barınmaya ihtiyaç duyabileceği uyarısında bulundu.

Açıklama'da Harris'te 6 kişinin, Montgomery'de 2 kişinin, Rockport ve La Marque'de de birer kişinin öldüğü kaydedildi.

Kasırganın getirdiği şiddetli yağışlar sonucu musibet bölgesine dönen Houston'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Teksas'taki 12 bin kişiden oluşan Ulusal Muhafız askerlerinin tamamı, Houston'daki çalışmalara katılıyor.

Yerel yetkililer, yağışların hafta boyunca devam edeceğini bildirerek halka araçlarıyla yola çıkmamaları çağrısında bulundu. 

25 Ağustos'tan bu yana Houston ve çevresine 65 santimetre yağış düştü. Bu miktarın cuma gününe kadar 127 santimetreye ulaşması bekleniyor. Daha önceki en yüksek yağış, 1978'de Amelie Fırtınası'nda 121 santimetre olarak kaydedilmişti.

Dallas kenti de Harvey Kasırgası ile mücadele eden Houston'ın yardımına koştu.

Dallas Belediye Başkanı Mike Rawlings, düzenlediği basın toplantısında, Hutchison Kongre Merkezi'nin Houston'dan tahliye edilenler için "mega barınak" olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada pazartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25-28 Ağustos tarihleri arasında 2 vatandaşımız, Houston Başkonsolosluğumuza ulaşarak destek talebinde bulunmuştur. Türk-Amerikan toplumundan ve vatandaşlarımızdan evleri su baskını neticesi zarar gören ailelerin bulunduğu müşahede edilmektedir. Vatandaşlarımızın dayanışma içinde ihtiyaç sahiplerine destek verdikleri de memnuniyetle gözlenmektedir. Tüm vatandaşlarımızın yerel makamların uyarılarını dikkate almalarını bir kez daha önemle rica ediyoruz. Sel ve su baskınları kaynaklı tehlike henüz geçmiş değildir. Tedbirli hareket etmeyi sürdürmek büyük önem arz etmektedir."

Öte yandan Houston Havalimanı'nın askeri ve insani yardım hariç tüm uçuşlara kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Houston-İstanbul seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. THY'nin bir uçağı da Houston yerine Chicago'ya yönlendirildi. THY, yolculara uçak ve ulaşım konusunda destek sağladı.

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Ağır bilanço açıklandı!

Halka yollara çıkmama uyarısı

AA

Etiketler: abd, kasırga
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