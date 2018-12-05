ABD Başkanı Trump, "Paris Anlaşması ölümcül bir hal aldı çünkü sorumlu ülkelerin enerji fiyatlarını arttırırken kirliliği yapanları aklıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için yapılan protesto gösterileri ve ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi arasında bağlantı kurdu.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum. Paris Anlaşması ölümcül bir hal aldı çünkü sorumlu ülkelerin enerji fiyatlarını arttırırken kirliliği yapanları aklıyor.”

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Trump, 2017 yılının haziran ayında yaptığı açıklamada, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.