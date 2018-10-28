Öncelik akan kanın durmasında

Dört liderin katıldığı Suriye konulu toplantının hedefi, “sahada tam olarak ateşkesin sağlanması ve hÂkim kılınması ile akan kanın bir an önce durdurulması” olarak açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasî birliğine bağlılığımızı, ayrıca ihtilâfa sadece askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacağına dair inancımızı teyit ettik. Kalıcı çözüm yolunun, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen müzakerelerden geçtiğini vurguladık” dedi. Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılımıyla Vahdettin Köşkü’nde Cumartesi gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından liderler, basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, “Bu önemli toplantı vesilesiyle dostlarımızı İstanbul’da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Suriye konusunda istişarelerde bulunmak üzere dâvetimize icabet eden Sayın Putin, Sayın Macron, Sayın Merkel’e şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızın ve aldığımız kararların Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek başladı. Öncelikli olarak hedeflerin “sahada tam olarak ateşkesin sağlanması ve hakim kılınması ile akan kanın bir an önce durdurulması” olduğuna işaret eden Erdoğan, “Ayrıca Suriye halkının meşrû talepleri doğrultusunda bir siyasî çözüme ulaşılması, böylece ülkede istikrarın sağlanması noktasında neler yapılabilir, bunları etraflıca ele alma fırsatını bulduk.” dedi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öncelikle şu gerçeğin altını çizmekte fayda görüyorum. Suriye ihtilâfının küresel bir sorun haline dönüşmesinin en önemli sebebi, uluslar arası toplumun meseleyi yeterince sahiplenmemesidir. Maalesef çok uzun bir dönem Suriye krizinden kaynaklanan sıkıntıların yükünü, Suriyeli siviller ile komşu ülkeler çekmek zorunda kalmıştır. Birçok ülke durumun vahametini ancak krizin etkileri kendi sınırlarına ulaşınca idrak edebilmiştir. Artık bu kayıtsızlığa bir son verilmesi gerekiyor. İnsanî, siyasî ve diplomatik olarak inisiyatif alınmadığı takdirde Suriye’deki trajedi daha da kötüye gidecektir. Bugün bizleri İstanbul’da bir araya getiren temel sebep işte budur. Astana formatında yürütülen iş birliği uluslararası topluma örnek olmuştur. Bugün, Fransa ve Almanya’nın da katılımıyla Astana’da yakalanan sinerjiyi daha ileriye taşıyabileceğimizi gördük. Bu olumlu iş birliğine ne kadar çok paydaş özellikle de paydaş ülke katkı sağlayabilirse kalıcı bir çözüme de o denli hızlı ulaşabileceğimize inanıyorum.”

Putin: Çözüm ancak diplomasi ile mümkün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye krizinde çözümün ancak diplomasi yoluyla mümkün olacağını söyledi. Putin, İstanbul’daki Suriye konulu dörtlü zirvede düzenlenen ortak basın toplantısında, Türk, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla Suriye meselesindeki ilkesel tavırları yakınlaştırma konusunda çalıştıklarını söyledi. Putin, şunları söyledi: “Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana formatı çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler sayesinde ülkenin büyük bölümü teröristlerden arındırıldı. Ülke adım adım barışa doğru ilerliyor.” “Suriye’de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir.” diyen Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı çerçevesinde siyasi çözümün mümkün olacağını belirtti.

Merkel: Siyasî bir çözüm gerekiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib’de sürdürülebilir bir ateşkes olması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, konuşmasında Suriye’de siyasi açıdan da bir çözüm bulmak gerektiğini vurgulayarak, 17 Eylül’de Rusya ve Türkiye arasında İdlib’de bir ateşkes noktasında çok verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti. Angela Merkel bu kapsamda, “Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olması için elimizden geleni yapmaya hazırız.” diye konuştu. Suriye’de siyasî çözümün gerekli olduğunun altını çizen Merkel, hem yurt dışındaki hem ülkelerindeki Suriyelilerin bir araya gelerek oy kullanabileceği bir seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Macron: “Suriye halkı söz hakkına sahip olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye halkının kendi geleceği hakkında söz hakkına sahip olması gerektiğini belirterek, “Şeffaf ve özgür seçimlerin uluslar arası gözetim altında yapılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak şu aşamada bir jest görmüş değiliz. Bu nedenle konuyla ilgili güçler, uluslararası mekanizmayı hayata geçirmek için elinden geleni yapıyor. İşte bugün de bunu yaptık.” dedi. Macron, zirveyi önemli bir adım olarak gördüğünü, önceliklerinin terör ile mücadele olduğunu ve Suriye’deki terör gruplarının çok vahim saldırılar gerçekleştirdiğini vurguladı.