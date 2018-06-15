Onlar da Bayramı bugün kutlayacaklar...

Ortadoğu ülkelerinin neredeyse tamamında da Ramazan Bayramı bugün kutlanacak.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinde hilal görüldüğü için Ramazan Bayramı'nın bugün idrak edileceği açıklandı. Arap ülkelerindeki dini otoritelerin yayımladığı fetvalar doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilalin görülmesi sebebiyle, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Filistin, Ürdün, Umman, Mısır, Sudan, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus, Fas ve Cezayir Ramazan Bayramı'nı bugün kutlayacak. Fetvalarda, bugün son kez oruç tutulacağı bugün bayramın birinci günü olacağı kaydedildi. Irak'taki Şii merci Sistani bayram ilan etmedi Öte yandan Irak'ta Sünni Vakfı, bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını duyururken, en yüksek Şii dini merci Ali es-Sistani ise bugün bayram ilan etmedi. Necef'te bulunan 5 ayrı dini merci bugünün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını bildirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de (IKBY) bugün bayramın birinci günü olduğu duyuruldu. Bazı İslam ülkeleri, hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alıyor bu nedenle Ramazan ayının veya bayramın başlangıç gününde farklılık yaşanabiliyor. AA

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.