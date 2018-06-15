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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Onlar da Bayramı bugün kutlayacaklar...

15 Haziran 2018, Cuma 01:30
Ortadoğu ülkelerinin neredeyse tamamında da Ramazan Bayramı bugün kutlanacak.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinde hilal görüldüğü için Ramazan Bayramı'nın bugün idrak edileceği açıklandı.

Arap ülkelerindeki dini otoritelerin yayımladığı fetvalar doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nın başlangıcını simgeleyen hilalin görülmesi sebebiyle, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Filistin, Ürdün, Umman, Mısır, Sudan, Irak, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus, Fas ve Cezayir Ramazan Bayramı'nı bugün kutlayacak.

Fetvalarda, bugün son kez oruç tutulacağı bugün bayramın birinci günü olacağı kaydedildi.

Irak'taki Şii merci Sistani bayram ilan etmedi

Öte yandan Irak'ta Sünni Vakfı, bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını duyururken, en yüksek Şii dini merci Ali es-Sistani ise bugün bayram ilan etmedi.

Necef'te bulunan 5 ayrı dini merci bugünün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını bildirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de (IKBY) bugün bayramın birinci günü olduğu duyuruldu.

Bazı İslam ülkeleri, hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alıyor bu nedenle Ramazan ayının veya bayramın başlangıç gününde farklılık yaşanabiliyor.

AA

Etiketler: ramazana bayramı, ortadoğu
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