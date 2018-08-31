Onlarca Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ras Karkar beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 10 kişi yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan boğulma tehlikesi geçirdi.

Halk Direniş Komitelerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar beldesinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye müdahalesinde 10 kişinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi. Çıkan olayda onlarca kişinin de atılan gazdan etkilendiği aktarıldı. Yahudi yerleşimcilerin bir süredir yeni yerleşim birimi inşa etmek için Ras Karkar'da Filistinlilere ait araziler üzerinde yol açma çalışmaları yaptığı belirtiliyor. İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı kaydediliyor. Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. AA

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