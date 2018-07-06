OPCW: Suriye'nin Duma kentinde klor gazı kullanıldı

Suriye'nin Duma kentinde, nisan ayında yaşanan saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaları araştıran heyet, ilk bulguların klor gazının kullanıldığına işaret ettiğini duyurdu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) gözlemciler saldırıdan bir hafta sonra bölgede inceleme başlatmıştı.

Konuyla ilgili hazırlanan ön raporda, 40 kişinin hayatına mal olan saldırının klor gazıyla düzenlendiği kanısına varıldığı yazıldı. Raporda ayrıca, bölgedeki iki ayrı noktadan alınan örneklerde sinir gazına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Duma'da ne olmuştu?

Suriye’de rejim ve muhalifler arasında yoğun çatışmalara sahne olan kentte, 7 Nisan'da kimyasal saldırı düzenlendiği ileri sürülmüş ve iddialar uluslararası gerginliğe yol açmıştı.

Duma’nın kontrolünü alan Suriye rejimi ve Rusya kimyasal saldırı iddialarını reddederken, ABD, İngiltere ve Fransa saldırının ardından ortak hava operasyonu ile Suriye’nin kimyasal silah kapasitesini vurmuştu.