"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

OPEC merakla beklenen kararını açıkladı

07 Aralık 2018, Cuma 19:15
Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan OPEC ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini azaltma kararı aldı.

Dünyanın gözleri OPEC'in yapacağı açıklamaya çevrildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yapan Suhail bin Muhammed el Mazrui, görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğünü aktararak, başarılı bir karar alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1,2 milyon varil kesinti

El Mazrui, özellikle bu kararın alınmasında Rusya başta olmak üzere OPEC dışı ülkelere teşekkür ederek, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan OPEC üyelerinin aldığı ve basın mensuplarıyla paylaşılan kararda, petrol üretiminin azaltılmasının yanı sıra üretim kesintisinin 2019'un Ocak ayında başlayacağı ve ilk 6 ayında uygulanacağı bildirildi. 

OPEC 175. Olağan Toplantısı üye 15 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla dün başlamış, planlanan basın açıklamasının yapılmayacağı duyurulmuştu.

Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması sonucu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.

OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi de ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC’ten çekileceğini duyurmuştu.

OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Bu karardan geçen yıl mayıs ayında vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti. 

AA

Etiketler: opec, petrol
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa ''olağanüstü cumartesi'' alarmı: ''Yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız"

    Merkel'in halefi belli oldu

    OPEC merakla beklenen kararını açıkladı

    Yolsuzluk önlenmeden ekonomi düzelmez

    Yasak meclis gündeminde

    Birçok şirket ya batacak, ya da satılacak

    İstanbul'da 2 polise rüşvet gözaltısı

    "Karadeniz'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir kriz olur"

    'Eğitim, ekonomi ve demokrasiyle ilerler'

    İstanbul İmar Yönetmeliği'nde değişiklik

    Yabancılar 250 bin dolar karşılığında Türk vatandaşı olabilecek

    Fransa gösterilere karşı kırmızı alarmda

    İslam: Mansur Yavaş'a şimdiden başarılar diliyorum

    Kılıçdaroğlu'ndan KKTC'ye ziyaret

    İsrail'in F-16 satışına ABD engeli

    TOKİ'ye 145 milyon lira tazminat yükü

    Hollandalı aktivist Filistin için 500'ü aşkın gösteri yaptı

    Eski HDP milletvekili Mülkiye Birtane tutuklandı

    Palandöken Belediyesi'nden 22 milyonluk 'Akıllı Nikah Sarayı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon fos çıkarken
    Cevher İLHAN

    “Ergenekon”da “kumpas”la toptan tasfiye...
    İbrahim ERSOYLU

    Zulüm ve korku
    Genel

    Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti
    Genel

    New York Başsavcılığı'ndan Hakan Atilla'ya temyiz jesti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslam: Mansur Yavaş'a şimdiden başarılar diliyorum
    Faruk ÇAKIR

    Övünmekten fırsat bulursak...
    Genel

    İnsan hakları pahasına terörle mücadele olmaz
    Genel

    İzmir’e bir de bu gözle bakın - 2: İman hizmetleri bir nimet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.