Orta Asya’nın en büyük camisi oldu

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptırdığı Orta Asya'nın en büyük cami ve külliye inşaatı tamamlandı.

Yapımına 2012 yılında başlanan cami ve külliyesi, Osmanlı mimarisine uygun inşa edildi.

Başkentin doğusunda yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine yapılan cami, 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip. Caminin kapalı alanlarında ve bahçesinde aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek.

Ankara'daki Kocatepe Camisi'ni andırıyor

Cami, yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur’an kursları, konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari binaları gibi birçok özelliğiyle Ankara'daki Kocatepe Camisi'ni andırıyor.

Şantiye Şefi Musa Demirci, yaptığı açıklamada, TDV tarafından yaptırılan caminin inşaatını tamamladıklarını belirterek, “Bugünlerde temizlik ve rutin işlerini yapıyoruz. Daha sonra çevre düzenlenmesine geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Demirci, ziyaretçileri, camiye girdiklerinde iç çapı 23 metre, dış çapı 25 metre ve iç zeminden yüksekliği 37 metre olan büyük kubbenin karşıladığını söyledi.

Caminin, her biri 70 metre yüksekliğinde, üç şerefeli dört minaresi olduğunu belirten Demirci, harim kata 5, avluya 3 ve bodruma da bağımsız merdivenle iki girişin bulunduğunu kaydetti.

Geçen yıldan bu yana cami inşaatında görevli olduğunu anlatan Demirci, "Cami inşaatında çalışanların yüzde 70’i Kırgız kardeşlerimizden oluştu. Yerli istihdama önem verildi." dedi.