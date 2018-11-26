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26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Orta Asya’nın ikinci büyük camiine turist ilgisi

26 Kasım 2018, Pazartesi 00:55
Kazakistan’ın başşehri Astana’daki Hazreti Sultan Camii, geleneksel Kazak süslemelerinin kullanıldığı mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

İnşaatı 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren cami, Astana’nın benzersiz ve görkemli binaları arasında yer alıyor. Cami, 11 hektar alanda 18 bin metrekare kapalı alana sahip. Yaklaşık 10 bin kişinin ibadet yapmasına imkân sağlayan cami, kubbe şeklinde ve geleneksel Kazak Sarayı tarzında yapıldı.

Orta Asya’da Türkmenistan’daki Türkmenbaşı Ruhi Camii’nden sonra ikinci büyük cami olan Hazreti Sultan Camii’ni, Çin’den, İran’dan, Avrupa’nın farklı ülkelerinden çok sayıda turist ziyaret ediyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Hazreti Sultan ismini verdiği caminin kubbesi 51, kulelerin yüksekliği de 77 metre. Kazak millî çadırını andıran geleneksel süslemelerin kullanıldığı üç katlı camide, yemekhane, erkek ve kadın ibadethane bölümleri ile seminer sınıfları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in kültür ve aydınlanma merkezi olması hedefi doğrultusunda camide kurulan televizyon stüdyolarından halka yönelik dini programlar yapılıyor, internet sitelerinden de makaleler yayımlanıyor.

AA

Etiketler: kazakistan, cami
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