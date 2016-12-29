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Ortodoks Yahudilerden BM'ye tebrik, Filistin'e destek: İsrail'in işgalleri suç

29 Aralık 2016, Perşembe 09:38
ABD'deki Ortodoks Yahudiler, İsrail'in yerleşim yerleri inşasını kınayan ve durdurmasını isteyen kararından dolayı BMGK'yı kutlamak için BM karşısında gösteri yaptı.

"Siyonizme Karşı Ortodoks Yahudileri"nden oluşan grup, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleri inşasını kınayan tasarıyı kabul eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK), Birleşmiş Milletler (BM) karşısında düzenledikleri gösteriyle kutladı.

Dünya genelindeki Siyonizme karşı Ortodoks Yahudi kuruluşu Neturei Karta International, İsrail'i yerleşim yerleri inşasından dolayı kınayan ve derhal durdurmasını isteyen karar dolayısıyla BM karşısında kutlama gösterisi düzenledi.

"İsrail'in kutsal toprağın herhangi bir bölümüne hükmetmeye hakkı yok", "Yahudilik Siyonizmi ve İsrail devletini reddediyor" pankartları taşıyan göstericiler, BMGK'yı kararından dolayı kutladıklarını bildirdi.

Grup adına okunan bildiride, yerleşim yerlerinin kan dökülmesinin ana nedenlerinden biri olduğu belirtilerek, barışa ve Filistin halkının acılarını sona erdirmeye yönelik BMGK kararına onay veren ülke ve dünya güçleri tebrik edildi.

BMGK kararının "Özgür Filistin'e bir adım daha yaklaşılması" olarak yorumlanan bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail devletinin dünya Yahudilerini temsil etmediği, yerleşim yerleri inşasının sadece uluslararası hukuka değil Yahudi hukukuna göre de suç olduğu vurgulandı.

AA

Etiketler: abd, israil, yahudiler, filistin, bm
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